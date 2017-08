"Mit dem vierten Treffer war die Wiese gemäht"

Rückblick auf den ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Mit dem 8:0-Erfolg in Möhringen setzte Aufsteiger TuS Oberbaldingen gleich am ersten Spieltag ein dickes Ausrufezeichen. „Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten getroffen. Mit dem 4:0 zur Pause war die Wiese gemäht. Der Erfolg wird uns Selbstvertrauen geben, doch auch für diesen Sieg gibt es nur drei Punkte“, sagt Trainer Bernhard Stern. Der Coach musste einige Stammspieler ersetzen, was sich gut kompensieren ließ. „Wir haben eine gute Mannschaft und haben auch Spieler, die personelle Lücken schließen können. Grundsätzlich haben wir uns sehr geschickt verhalten“, ergänzt Stern. Die Partie sei etwas hektisch gewesen, wovon sich die TuS-Elf nicht anstecken ließ.

Der FC Bad Dürrheim II startete mit einem 3:1-Sieg gegen den SSC Donaueschingen. Für Bad Dürrheims Trainer Dennis Feuerstein noch immer eine besondere Partie, spielte er doch bis zum Winter auf dem Schellenberg. „Wir waren auf eine starke SSC-Elf eingestellt und haben die Angriffe frühzeitig abgefangen. Für mich spielt Donaueschingen in dieser Saison ganz weit oben mit. Umso mehr freuen wir uns über die drei Punkte, auch wenn der SSC mehr Ballbesitz hatte“, so Feuerstein. Seine Elf sieht er nicht als Titelkandidat: „Wenn wir Platz fünf aus der vergangenen Saison bestätigen, wäre es schön.“

Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, bemängelte die fehlende Durchschlagskraft seiner Elf beim Torabschluss. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und hatten auch die besseren Chancen. Innerhalb von fünf Minuten aus zwei Standardsituationen heraus zwei Gegentreffer zu kassieren, ist sehr ärgerlich. Wir haben auch nach der Pause alles probiert, waren aber zu oft am Strafraum mit unserem Latein am Ende. Da fehlte auch der letzte genaue Pass“, analysiert Minzer. Geärgert haben sich die Donaueschinger, dass ein aus ihrer Sicht klarer Elfmeter nicht gegeben wurde.

Als „ärgerlich“ bezeichnet Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren, die 0:1-Auftaktniederlage seiner Elf gegen den FC Neustadt II. „Wir haben in den ersten 20 Minuten richtig guten Fußball gespielt. Danach haben sich Leichtsinnsfehler eingeschlichen, mit denen wir den Gegner aufgebaut haben. Nach dem Seitenwechsel haben wir alles probiert, aber nur zweimal Aluminium getroffen. Es gilt jetzt schnell die Lehren zu ziehen, denn in Oberbaldingen erwartet uns am Wochenende ein ganz schweres Spiel“, bilanziert Häring. Dass gegen Neustadt einige Spieler fehlten, will Häring nicht als Entschuldigung oder Ausrede gelten lassen.

Mit einer 0:2-Niederlage kehrte der FC Hüfingen vom Auftaktspiel in Öfingen zurück. „Bis auf das Resultat und die dumme rote Karte bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben auch in Unterzahl mitgehalten und uns taktisch gut präsentiert. Woran wir noch arbeiten müssen, ist unsere Chancenverwertung“, bilanziert Trainer Claudio Andreotti die erste Partie. Eine Stunde musste seine Elf dezimiert agieren, habe aber dennoch ein gutes Kreisliga A-Spiel gezeigt. Der Trainer versuchte zum Schluss mit der Umstellung von Vierer- auf Dreierabwehrkette noch etwas zu retten, doch der Plan ging nicht auf.

Nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand hat der FC Bräunlingen mit dem Treffer zum 2:2 gegen Göschweiler zumindest einen Punk geholt. „Unser Spiel sieht bis zur Strafraumgrenze gut aus. Dann treffen wir noch zu oft die falschen Entscheidungen. Da sind wir noch etwas zu grün hinter den Ohren“, sagt Trainer Uwe Müller, der auch Lob verteilte: „Nach dem 1:2-Rückstand hat bei uns die Moral gestimmt. Wir müssen aber schon in den ersten 45 Minuten Tore machen, dann kommen wir auch nicht mehr in Bedrängnis. Warum wir nach der 1:0-Führung geschwommen haben, ist mir unerklärlich.“ Bitter für die Bräunlinger war die frühzeitige Verletzung von Dominik Emminger.