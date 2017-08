Regionalsport Schwarzwald Mirko Sacher: Zweite Chance bei den Wild Wings

Verteidiger will auch offensiv Akzente setzen

Eishockey: Na, das passt gerade noch so rein, denn Mirko Sacher hat für diesen Tag ein „Glückslos“ gezogen. Nach dem morgendlichen Eistraining darf er am Nachmittag noch mal ran. Torwarttraining ist angesetzt und zwei Spieler wurden dazu bestimmt, eben die beiden Keeper zu beschießen. Eigentlich keine allzu üble Aufgabe, wenn die Trainingseinheiten nicht ohnehin schon ziemlich anstrengend wären. „Das ist hier schon noch mal eine andere Intensität. In der DEL wird mit deutlich mehr Tempo trainiert“, erklärt Mirko Sacher.

Der Schwenninger Neuzugang muss es schließlich wissen. Einerseits hat er den Vergleich zur DEL 2, denn in dieser Liga hat er die letzten beiden Saisons mit den Dresdner Eislöwen gespielt. Andererseits hat der Verteidiger die DEL bereits vor zwei Jahren mit den Wild Wings erlebt, damals allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Häufig musste er in diesen beiden DEL-Jahren als Stürmer aushelfen, wenn er überhaupt gespielt hat. Eine harte Zeit, die mit einer weiteren Enttäuschung endete, als sein Vertrag in Schwenningen nicht verlängert wurde.

Im Nachhinein aber ist man oft schlauer – und besser. In den zwei Jahren in der sächsischen Hauptstadt hat der 25-Jährige „viel dazugelernt, und zwar in allen Bereichen“. Und das nicht nur, weil Sacher jede Menge Eiszeit hatte. „Mit Thomas Popiesch und Bill Stewart hatte ich zwei Trainer, die mich weitergebracht haben. Ich habe mich in allen Bereichen verbessert, besonders aber in der Offensive. Ich habe gelernt, wann der gute Zeitpunkt ist, mit nach vorne zu gehen und einige Tore geschossen“, sagt der gebürtige Freiburger. In der vergangenen Spielzeit waren es immerhin 16 Treffer. Was Mirko Sacher wiederum die Auszeichnung als bester Verteidiger der DEL2 einbrachte.

Natürlich weckte diese Leistung Begehrlichkeiten. Mehrere DEL-Clubs streckten ihre Fühler aus. Das war ganz nach dem Geschmack des Spielers. Sacher: „Ich hatte gehofft, dass nach dieser Saison Angebote aus der DEL kommen würden. Dass es ausgerechnet wieder Schwenningen ist, hat mich richtig gefreut. Ich wollte auf jeden Fall wieder DEL spielen. Es ist toll, dass ich bei den Wild Wings noch mal die Chance bekomme, mich zu beweisen.“

Dafür hat der Abwehrmann den Sommer über schon hart gearbeitet. Mit einigen der neuen Teamkollegen absolvierte Sacher ein tägliches Programm, dazu kamen dann immer wieder einige Einheiten in einer größeren Gruppe. Eine gute Gelegenheit, die neuen Kollegen kennenzulernen. Außer Simon Danner war für Mirko Sacher kein bekanntes Gesicht darunter. „Das macht nichts. Ich habe mit den anderen in den letzten Wochen schon viel unternommen. Alle waren richtig cool. Wir haben eine super Truppe“, sagt der Rückkehrer. In dieser „Truppe“ ist der Rechtsschütze auch nicht mehr einer der „Jungen“. Sacher: „Ich habe mich in Dresden schon auch menschlich weiterentwickelt und denke schon, dass ich auch etwas reifer bin. Ich habe viel Erfahrung gesammelt, vor allem als Spieler. Ich hoffe, dass ich das jetzt nutzen kann.“

Wie genau seine zukünftige Aufgabe bei den Wild Wings aussehen wird, kann er noch nicht sagen. Am vergangenen Wochenende in den ersten beiden Testspielen verteidigte Mirko Sacher neben Jussi Timonen. Ein guter Anfang, findet der Jüngere. „Jussi hat mir gleich Tipps gegeben, das hat echt Spaß gemacht. Außerdem hat er viel mehr Erfahrung. Da kann ich schon einiges mitnehmen.“ Das Abwehr-Duo harmonierte durchaus gut und das erste Tor an alter Wirkungsstätte sprang auch noch gleich heraus. Apropos alte Wirkungsstätte: Viel Applaus hatte es für den Rückkehrer schon beim ersten offiziellen Eistraining gegeben. Sacher: „Das tat schon gut. Schön, dass die Fans sich noch an mich erinnern.“

Aber es war eben nur ein Anfang. In dieser Trainingswoche hat der Mann mit der Rückennummer 19 das Vergnügen mit dem nächsten Finnen. Momentan spielt er an der Seite von Kalle Kaijomaa. „Auch das klappt schon ganz gut“, so Sacher. Doch erst die nächsten Wochen werden zeigen, wohin die Reise geht. Sein persönliches Ziel ist deshalb noch breit gestreut. „Ich möchte eine gute Rolle spielen und am liebsten würde ich mich auch öfter im Angriff mit einschalten. Aber das entscheidet der Trainer“, sagt Mirko Sacher.

Mirko Sacher

Geboren am 1.11.1991 in Freiburg. Nationalität: deutsch. Größe: 180 cm. Gewicht: 72 kg. Schießt rechts. Befreundet mit Verena.

Bisherige Vereine: 2005 bis 2011 EHC Freiburg, 2011 bis 2015 Schwenninger Wild Wings, 2015 bis 2017 Dresdner Eislöwen