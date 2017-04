Regionalsport Schwarzwald Mirko Sacher: Ich muss mich in der DEL erst wieder beweisen

Mirko Sacher: „Ich muss mich in der DEL erst wieder beweisen“

Mirko Sacher kehrt nach zwei Jahren nach Schwenningen zurück. Im SÜDKURIER-Interview spricht der 25-jährige Verteidiger über seine Zeit in der DEL 2 und seine neue Aufgabe bei den Wild Wings

Willkommen zurück in Schwenningen. Was dachten Sie zuerst, als Ihnen Manager Jürgen Rumrich ein Vertragsangebot machte?

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder die Chance bekomme, in der Deutschen Eishockey Liga zu spielen. Und das auch noch in Schwenningen.

Immerhin sind Sie im neuen Kader der einzige Spieler, der bei Schwenningens Rückkehr in die DEL 2013 dabei.

Das ist mir auch aufgefallen. Von dieser Zeit ist keiner mehr da.

Vier Jahre waren Sie bereits bei den Wild Wings und kennen somit auch das Umfeld. Warum wurde es dieses Mal nur ein Einjahres-Vertrag?

Ich muss erst einmal schauen, wie es in der DEL läuft. Es ist ein anderes Tempo als in der DEL 2 und ich muss mich erst wieder beweisen.

2015 mussten Sie die Wild Wings verlassen. Wie groß war damals die Enttäuschung?

Ich war natürlich sehr enttäuscht. Allerdings habe ich mit den Dresdner Eislöwen einen neuen Verein gefunden, bei dem ich zwei super Jahre hatte.

Wie wichtig war der Schritt zurück in zweite Liga für Ihre Entwicklung?

Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich durfte viel spielen und dabei auch Erfahrung sammeln. Wir hatten in Dresden zudem einen sehr guten Trainer. Das alles hat mich weitergebracht.

Sie wurden zum besten Verteidiger der DEL 2-Saison 2016/17 gewählt. Welche Bedeutung hat diese Auszeichnung für Sie?

Das ist eine super Sache. Allerdings habe ich erst gar nicht mitbekommen, dass ich die Auszeichnung bekam. Deshalb war ich auch sehr überrascht.

Vor wenigen Tagen bestritten Sie Ihr letztes Spiel für die Dresdner Eislöwen. Wie schwer fiel der Abschied?

Schwerer als gedacht, denn ich hatte dort zwei schöne Jahre und mich gut eingelebt. Auch die Stadt bietet viele Möglichkeiten.

Vergangene Saison erzielten Sie 16 Tore. Ein starker Wert für einen Verteidiger. Was zeichnet Sie in der Offensive besonders aus?

Durch meine Schnelligkeit kann ich mich oft in Konter einschalten. Dadurch habe ich auch die meisten Tore erzielt.

In Ihrer DEL-Zeit von 2013 bis 2015 bei den Wild Wings spielten Sie mal in der Abwehr, dann wieder im Sturm. Erwarten Sie kommende Saison einen festen Platz in der Verteidigung?

Ich hoffe es. Jürgen Rumrich und Trainer Pat Cortina sagten mir in den ersten Gesprächen, dass sie von mir begeistert sind. Wenn einige Stürmer verletzt sind, helfe ich natürlich auch gerne im Angriff aus. Allerdings fühle ich mich als Verteidiger wohler.

Mit Simon Danner, Mirko Höfflin und Ihnen sind drei Freiburger im Wild Wild-Kader. Gibt’s dann eine badische Connection in Schwenningen?

(lacht) Auf jeden Fall kenne ich die beiden und freue mich, sie wiederzusehen. Mit Simon spielte ich bei den Wild Wings zusammen, mit Mirko in Freiburg in der Jugend.

Die 12 war in den vergangenen sechs Jahren Ihre Rückennummer. Bei den Wild Wings ist sie durch Andrée Hult belegt. Werden Sie mit dem Schweden „verhandeln“?

Darüber mache ich mir keine Gedanken. Die Nummer zwölf wäre allerdings schön gewesen.

Wann starten Sie mit dem Training in Schwenningen?

Demnächst. Ich werde mit Alexander Dück zusammen trainieren. Allerdings werde ich mich hin und wieder auch der freiwilligen Trainingsgruppe der Wild Wings anschließen.

Und worauf freuen Sie sich ab September, wenn die DEL-Saison beginnt, besonders?

Auf die Helios-Arena und die Fans. Ich hoffe, die Stimmung ist immer noch so gut wie vor zwei Jahren.