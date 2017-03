Regionalsport Schwarzwald Mirko Höfflin wechselt von Mannheim zu den Wild Wings

Nationalspieler unterschreibt Zwei-Jahres-Vertrag. Auch Dominik Bittner kommt aus Mannheim nach Schwenningen

Eishockey: Die Wild Wings haben den ersten Neuzugang für kommende Saison bekannt gegeben: Mirko Höfflin wechselt von den Adler Mannheim nach Schwenningen. Der 24-Jährige unterschrieb bei den Wild Wings einen Zwei-Jahres-Vertrag. „Wir haben Mirko schon seit 2015 auf dem Zettel und freuen uns, dass er nun für zwei Jahre unterschrieben hat“, sagt Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich. Höfflin sei „ein guter Schlittschuhläufer und technisch sehr versiert“.

Der Linksschütze, der von Bundestrainer Marco Sturm in den vorläufigen WM-Kader berufen wurde, spielte vergangene Saison in Mannheim zwar keine überzeugende Hauptrunde. In den Playoff-Viertelfinalpartien gegen die Eisbären Berlin zeigte Höfflin jedoch starke Leistungen. Der 1,83 m große Angreifer stand bereits seit 2012 bei den Adlern unter Vertrag. Für die Kurpfälzer bestritt er 214 DEL-Spiele und wurde mit der Mannschaft 2015 Deutscher Meister. In der Saison 2015/16 wurde Höfflin nach Straubing ausgeliehen. Nun zieht es den gebürtigen Freiburger in den Schwarzwald zurück.

Offiziell besteht der Schwenninger Kader für die Saison 2017/18 bislang aus 13 Spielern: ein Torwart, ein Verteidiger und elf Stürmer. Klar ist, dass neben Dustin Strahlmeier auch der zweite Torhüter ein Deutscher sein soll. Zumindest ist dies der Wunsch von Trainer Pat Cortina. Offenbar sind die Schwenninger bereits fündig geworden.

In der Verteidigung ist Benedikt Brückner – zumindest offiziell – noch allein auf weiter Flur. Dies dürfte sich bald ändern: Neben Höfflin wechselt auch Dominik Bittner von Mannheim nach Schwenningen. Bittner hat in Mannheim zwar noch einen Vertrag bis 2018. Allerdings haben die Adler schon jetzt acht Verteidiger unter Vertrag und werden sich deshalb von Spielern trennen, die noch einen gültigen Kontrakt besitzen. Bittners Verpflichtung dürften die Wild Wings bald bekanntgeben.

Ob Kalle Kajomaa bzw. Simon Gysbers nächste Saison für die Wild Wings verteidigen, ist noch ungewiss. Dasselbe gilt für das deutsche Abwehr-Duo Tim Bender und Alex Trivellato.

Was die Offensive betrifft, ist die Zusammenstellung des neuen Wild Wings-Kader um einiges weiter fortgeschritten. Elf Stürmer sind bislang fix – sechs deutsche und fünf ausländische. Das Quintett der Kontingentspieler setzt sich zusammen aus Will Acton, Stefano Giliati, Istvan Bartalis, Andree Hult und Markus Poukkula. Zum deutschen Sechser-Block gehören neben Neuzugang Höfflin noch Marcel Kurth, Simon Danner, Uli Maurer, Marc El-Sayed und Lennart Palausch.

Da die Wild Wings bei der Zahl der Verteidiger noch dünn besetzt sind, könnte vielleicht ein ehemaliger Schwenninger ein Kandidat werden. Mirko Sacher, von 2011 bis 2015 bereits bei den Schwänen, wurde in der DEL 2 zum besten Verteidiger der Hauptrunde gekürt. Auch Sacher ist ein gebürtiger Freiburger. Der 25-Jährige spielte am Dienstagabend mit den Dresdner Eislöwen in den DEL 2-Playoffs gegen Kaufbeuren um den Einzug in Halbfinale. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Mirko Sacher nächste Saison wieder in der DEL sehen werden“, ist sein Manager Michael Bühler überzeugt.