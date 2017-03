Eishockey Mirko Höfflin wechselt von Mannheim zu den Wild Wings

Die Wild Wings haben den ersten Neuzugang bekannt gegeben: Mirko Höfflin wechselt von den Adlern Mannheim nach Schwenningen.

Eishockey: Der 24-Jähriger unterschrieb in Schwenningen einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Wir haben Mirko schon seit 2015 auf dem Zettel und freuen uns, dass er nun für zwei Jahre unterschrieben hat", sagt Wild Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich. Höfflin sei "ein guter Schlittschuhläufer und technisch sehr versiert". Der Linksschütze, der von Bundestrainer Marco Sturm in den vorläufigen WM-Kader berufen wurde, spielte vergangene Saison in Mannheim zwar keine überzeugende Hauptrunde. In den Playoff-Viertelfinalpartien gegen die Eisbären Berlin zeigte Höfflin jedoch starke Leistungen.

Der 1,83 m große und 79 kg schwere Angreifer stand bereits seit 2012 bei den Adlern unter Vertrag. Für die Kurpfälzer bestritt er 214 DEL-Spiele und wurde mit der Mannschaft 2015 Deutscher Meister. In der Saison 2015/16 wurde Höfflin nach Straubing ausgeliehen. Nun zieht es den gebürtigen Freiburger in den Schwarzwald zurück.