"Mir macht die Arbeit weiterhin Spaß"

Kuno Kayan ist seit 14 Jahren Vorsitzender im Fußball-Bezirk Schwarzwald. Beim Bezirkstag am Samstag in Rietheim (14.30 Uhr) will er sich für weitere zwei Jahre wählen lassen. Im SÜDURIER-Interview zieht der 59-Jährige eine Bilanz seiner Amtszeit und spricht über Erfreuliches und negative Punkte