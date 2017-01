Mini-Chance auf den Finaleinzug

Heimvorteil für Brigachtaler Bundesliga-Schützen. Zwei Wettkämpfe in Bad Dürrheim. Gegner sind Saltendorf und Affalterbach

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga: SSVg Brigachtal – Eichenlaub Saltendorf (Samstag, 19 Uhr), SSVg Brigachtal – SV Affalterbach (Sonntag, 13 Uhr, in Bad Dürrheim, Salinensporthalle). Zum Abschluss der Vorrunde genießen die Brigachtaler Sportschützen Heimvorteil, den sie mit möglichst zwei Siegen vergolden wollen. Die Brigachtaler gehen mit 8:10-Punkten in das Saisonfinale. Der erste Gegner, Liganeuling Saltendorf, steht bei 10:8-Punkten auf Rang fünf, Affalterbach muss bei 4:14-Zählern um den Ligaerhalt zittern. "Wir dürfen relativ entspannt in beide Wettkämpfe gehen. Mit dem Klassenerhalt ist das wichtigste Ziel bereits geschafft", sagt Brigachtals Trainer Alain Guignard.

In der vergangenen Saison gelangen den Brigachtalern ebenfalls am Saisonende zwei Heimsiege gegen Bund München und Petersaurach. Auch diesmal sind vier Zähler das Ziel, denn Guignard will "den eigenen Fans den maximal möglichen Erfolg schenken". Dabei weiß der Schweizer: "Der Druck liegt ganz klar auf den Schultern der Gäste. Saltendorf will ins Finale und Affalterbach nicht absteigen."

Am Samstag werden die Brigachtaler auf den Positionen eins bis fünf mit Peter Sidi, Silvia Rachl, Eva Rösken, Nathalie Loser und Markus Sackner schießen. Für die vor der Saison aus München gekommene Rachl ist es das Heimdebüt. Aus gesundheitlichen Gründen muss am Wochenende Sebastian Meixner komplett passen. Gegen Affalterbach werden auf den Positionen eins bis drei wieder Sidi, Rachl und Rösken beginnen. Auf Position vier rückt das Brigachtaler Eigengewächs Alexander Effinger. Nummer fünf ist Loser. Für Effinger ist es gleichzeitig der Abschied aus der Liga. Der langjährige Bundesligaschütze setzt zukünftig mehr auf seine berufliche Entwicklung. "Ich möchte Alexander gern die Chance geben, sich vor dem eigenen Publikum zu verabschieden. Er hat über viele Jahre großartige Leistungen gezeigt", fügt Guignard an. Effinger gibt neben seinem Abschied auch sein Bundesliga-Debüt in dieser Saison.

Guignard schätzt das Team aus Saltendorf sehr stark ein. "Das wird eine große Herausforderung für uns, wenngleich auch diese Mannschaft nicht unschlagbar ist." Gleich sechs Schützen des Brigachtaler Gegners werden mit einem Schnitt von über 390 Ringen in der laufenden Saison geführt. Zuletzt schoss Eichenlaub Saltendorf beim 5:0 gegen Affalterbach neuen Vereinsrekord. Die Nummer eins, Alexander Schmirl, glänzte mit 399 Ringen. "Wir sind sicherlich Außenseiter. Aber das muss kein Nachteil sein", sagt Guignard und ergänzt: "Affalterbach ist das vermeintlich leichtere Team, aber das macht sie auch gefährlich. Sie werden sich zerreißen, um den Abstieg abzuwenden."

Guignard hat für die Heimwettkämpfe ein gutes Gefühl. "Bei unseren Schützen stimmt die Form. Wir haben sogar noch eine Mini-Chance auf das Finale, wobei wir es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es gerade im Saisonfinale immer Überraschungen gibt. Vielleicht hilft uns das Glück, sollten wir zweimal als Sieger vom Stand gehen."

Die Brigachtaler beenden mit ihren Wettkämpfen beide Bundesliga-Tage in Bad Dürrheim. Guignard: "Wir hoffen wieder auf eine gut gefüllte Salinensporthalle. Mit der Unterstützung unserer Fans ist einiges möglich. Wir wollen Heimstärke zeigen."

Zeitplan

Samstag:

16 Uhr: Bund München – Affalterbach17.30 Uhr: SG Coburg – Königsbach19 Uhr: SSVg Brigachtal – Saltendorf

Sonntag:

10 Uhr: Königsbach – Bund München11.30 Uhr: Saltendorf – Coburg13 Uhr: SSVg Brigachtal – Affalterbach

Alles sechs Bundesliga-Wettkämpfe finden in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle statt.