Regionalsport Schwarzwald Miezi-Show gegen DJK Donaueschingen

Ersatzgeschwächter Landesligist verliert bei Verbandsliga-Aufsteiger klar

Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: FC Radolfzell – DJK Donaueschingen 7:0 (0:0). (km) Verbandsliga-Aufsteiger Radolfzell setzte den Gast, der nicht mit der ersten Garnitur angetreten war, sofort unter Druck. Bereits in der zweiten Minute gab es die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Nach einer kurz gespielten Ecke schoss Krüger aufs Tor, doch der starke Gästeschlussmann konnte den Ball gerade noch über die Latte lenken. In der vierten Minute bereits die nächste Möglichkeit für die Gastgeber, doch Stricker köpfte den Ball über die Latte. Nach einer Viertelstunde das gleiche Bild: Das Team vom Bodensee hatte das Spiel klar unter Kontrolle, doch es fehlen die Tore. Unglaublich, welche Möglichkeiten Radolfzell an diesem Tag vergab. Nach 31. Minuten folgte der erste Schuss auf das Tor des Verbandsliga-Neulings, aber der Ball segelte über das Gehäuse. Kaum zu glauben: Es war Halbzeit in Radolfzell, und es stand immer noch 0:0

In der Pause wechselte Radolfzell und brachte Miezi als zusätzlichen Stürmer. Dies zeigte sofort Wirkung, denn er traf gleich doppelt zur 2:0-Führung. Nach diesem Doppelpack unmittelbar nach der Pause war das Spiel entschieden. In der Schlussphase fielen die Tore wie am Fließband. Zunächst erhöhte Stricker auf 3:0. Dann folgte die große Miezi-Show, denn er erzielte noch drei weitere Treffer. So kassierten die ersatzgeschwächten Gäste aus Donaueschingen nach großem Kampf doch noch eine böse Klatsche. Tore: 1:0 (46.) und 2:0 (47.) Miezi, 3:0 (70.) Stricker, 4:0 (82.) und 5:0 (86.) Miezi, 6:0 (89.) Kukic, 7:0 (90.) Miezi.