Regionalsport Schwarzwald Michael Jung sorgt für krönenden Abschluss

21. Fest der Pferde auf den Immenhöfen. Olympiasieger gewinnt großen Preis

Reitsport: Was für ein Spektakel! Auch das 21. Fest der Pferde wurde zu einem vollen Erfolg. Zudem sorgte Michael Jung für einen krönenden Abschluss. Der Doppelolympiasieger, Weltmeister und Europameister der Vielseitigkeit wurde Sieger beim großen Preis. Jung betonte nach seinem Sieg vor allem die Leistung seines Pferdes: „Ich bin glücklich, mit fischerChelsea ein solch großartiges Pferd zu haben. Er kennt bereits solch enge Wendungen und hat hervorragend mitgemacht.“

Das Turnier auf den Immenhöfen nahm bereits am Freitag mit dem hochklassigen Großen Preis des Quellenland Schwarzwald Baar richtig Fahrt auf. Der Samstag stand im Zeichen weiterer Springprüfungen, darunter die 2. Quali zum BW-Hallenbank Championat. Hier gingen 49 hochkarätige Reiterpaare in den Normalumlauf. Nur vier schafften den anspruchsvollen Kurs fehlerfrei. Vor vollem Haus und unter tosendem Applaus (wie immer wenn eine Amazone ein Springen gewinnt) siegte Elisabeth Meyer vom RA SV Leingarten.

Unter Flutlicht ging es um den PKW des Autohauses Schuler und den Preis der Sparkasse Schwarzwald Baar. 38 Starter gingen bereits am Nachmittag in die internationale Springprüfung CSI2** mit Siegerrunde, die 15 Besten durften am Abend unter Flutlicht noch einmal über den Stechparcours. Nicht zu schlagen war Jörg Oppermann, der Sieger vom Großen Preis 2009 und 2011 beim Fest der Pferde. Mit Che Guevera, mit dem er dem 2009 und 2011 auf den Immenhöfen schon gewann, sicherte er sich in der Siegerrunde den PKW.

Dazwischen hatten auch die regionalen Reiter die Chance auf die kostenlose Nutzung eines PKWs. Dabei wiederholte Nadine Bauer vom RC Gustav Bauer Neudingen ihren Vorjahreserfolg und fährt nun ein weiteres Jahr einen PKW vom Autohaus Erndle.

Am Sonntag bot der Finaltag noch einmal einige Highlights. Die Entscheidungen der einzelnen Touren standen an. Die mittlere Tour ging an Marian Müller vom RC Hofgut Albführen, der sich den Sieg in der internationalen Zwei Phasen Springprüfung CSI2** holte. Danach war alles bereit für den Großen Preis. 43 Reiter trugen sich in die Starterliste ein. Ausgeschrieben als CSI2** Prüfung mit Stechen kamen nur die fehlerfreien Ritte in den zweiten und finalen Umlauf. Sechs „Nuller“ im Normalumlauf sprachen für den anspruchsvollen Parcours.

Timo Beck (Legelshurst) legte mit dem ersten Nullfehlerritt vor. Der erst 22-jährige Tobias Schwarz vom RFSV Kenzingen konterte mit einer noch schnelleren Zeit. Der zweifache Olympiasieger Michael Jung von der RSG Altheim setzte die nächste Bestmarke. Lokalmatador Niklas Krieg (RuF Donaueschingen) versuchte es ebenfalls. Doch im Stechen hatte er ein Missgeschick, was ihm die Chance auf den Sieg nahm. Die einzige Amazone im Stechen, Nathalie Mack aus Frankreich, hatte einen Abwurf. Somit blieb noch Doppel-Mannschaftsolympiasieger Lars Nieberg. Er verpasste die Bestzeit von Jung lediglich um sechs Zehntelsekunden und wurde Zweiter. Somit triumphierte der 34-jährige Michael Jung zum ersten Mal beim Großen Preis der Immenhöfe.

