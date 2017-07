Regionalsport Schwarzwald Meisterjubel beim TC BW Villingen

Herren 50 gewinnen Badenliga-Titel

Tennis: Beim TC Blau-Weiß Villingen gab es am Wochenende Grund zum Feiern. Die Herren 50 feierten an der heimischen Klosterhalde die Badenliga-Meisterschaft und steigen somit in die Südwestliga, die zweithöchste deutsche Spielklasse, auf. Das Herren-Team verbuchte in Schwetzingen den ersten Saisonsieg.

Badenliga Herren: TC BW Schwetzingen – TC BW Villingen 3:6 – Nach zwei knappen Niederlagen zum Saisonauftakt gingen die Villinger erstmals als Sieger vom Platz. „Das war ein eminent wichtiger Erfolg für uns. Der Erfolg bringt Ruhe für den weiteren Saisonverlauf. Ein weiterer Sieg könnte nun schon zum Klassenerhalt reichen“, meinte Trainer Jürgen Müller nach dem Auswärtserfolg.

Dominik Suc gewann an Position eins zwar den ersten Satz. Doch dann wurde der Südafrikaner Ruanü Roelofse immer stärker und gewann die Partie im Match-Tiebreak. Justin Schlager an Position zwei der Villinger war gegen Torben Steinorth schon auf der Verliererstraße. Der Schwetzinger hatte bereits Matchball. Doch dann nutzte Schlageter eine Schwäche seines Gegners, drehte das Spiel und gewann im Match-Tiebreak.

Souveräne Siege für die Gäste landeten an den Positionen drei und vier Fabian Heinrich und Dominik Adelhardt. Heinrich gewann gegen Linus Bilfinger-Sanchez, der beim Stand von 6:0 und 3:0 für den Villinger aufgrund von Kreislaufproblemen aufgab. Adelhardt setzte sich mit 6:1/6:3 gegen Marcel Ueltzhöffer durch. An Position fünf kam bei den Villingern erstmals in dieser Saison der junge Schweizer Jakub Pauls zum Einsatz. Auch er löste seine Aufgabe souverän und gewann gegen David Yawalkar mit 6:2/6:2. Da Michael Heppler an Position sechs gegen Simon Kühbauch eine knappe Niederlage im Match-Tiebreak hinnehmen musste, führten die Schwarzwälder nach den Einzeln mit 4:2.

Bis zum wichtigen fünften Punkt dauerte es nicht lange. Heinrich/Adelhardt gewannen ihr Doppel im Eiltempo mit 6:1/6:0. Auch Suc/Heppler siegten glatt in zwei Sätzen. Schlageter/Paul mussten sich unglücklich im Match-Tiebreak (9:11) geschlagen geben.

Badenliga Herren, 50: An der Villinger Klosterhalde knallten am Samstag die Sektkorken. Im entscheidenden Spiel um die Badenliga-Meisterschaft feierte der TC BW Villingen einen 7:2-Erfolg gegen den TC Weinheim.

Nach drei der sechs Einzel lagen die Gastgeber noch mit 1:2 zurück. Uli Wurz und Volker Müller-Lüttken mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Christan Haas holte mit einem Zwei-Satz-Sieg den ersten Punkt der Blau-Weißen. Danach legten die Villinger jedoch los. Jochen Mieg, der sich vor zwei Wochen verletzt hatte, aber dennoch spielte, gewann sein Einzel genauso wie Jürgen Müller und Georg Bentele.

Somit führten die Villinger nach den Einzeln mit 4:2. Mit zwei personellen Wechseln wollten sie nun den Titel endgültig klarmachen. Und dies gelang auch. Markus Dufner kam neu ins Team und holte gemeinsam mit Jürgen Müller schnell den entscheidenden fünften Punkt zum Heimsieg und damit zur Badenliga-Meisterschaft. Dass die Villinger die anderen zwei Doppel ebenfalls gewannen, war letztlich unbedeutend.

Danach wurde kräftig gefeiert, inklusive Sektdusche und dem einen oder anderen Bier. „Eigentlich war unser Saisonziel der Klassenerhalt. Aber die Saison lief hervorragend. Nun freuen wir uns auf spannende Spiele kommende Saison in der Südwestliga“, meinte eine glücklicher Jürgen Müller nach dem unerwarteten Triumph.