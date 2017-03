Regionalsport schwarzwald Meister will sich keine Blöße geben

Panthers Schwenningen spielen am Samstag in Stuttgart. Wiedersehgen mit einigen ehemaligen Spielern

Basketball-Regionalliga: MTV Stuttgart – Wiha.Panthers Schwenningen (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle West). Zum vorerst letzten Mal treten die Panthers Schwenningen in der 1. Regionalliga zu einem Punktspiel an. Gegner ist der langjährige Rivale MTV Stuttgart. Trotz Meisterfeier wollen die Panthers die Flügel nicht hängen lassen, denn der Gegner steckt noch mitten im Abstiegskampf.

Vor dem Spieltag können noch fünf Teams absteigen. Und das, obwohl es in dieser Saison nur einen Absteiger geben wird. Der MTV kämpft mit dem ASC Mainz, SV 03 Tübingen, Saarlouis Sunkings und USC Heidelberg II darum, die rote Laterne zu vermeiden.

Die Panthers wollen in Stuttgart Vollgas geben und nicht verzerrend in den Wettbewerb eingreifen. Zudem wollen sich die Spieler mit einer starken Leistung aus der Saison verabschieden. Dass Stuttgart jedoch kein einfaches Pflaster wird, zeigten die Landeshauptstädter mit dem deutlichen 79:60-Auswärtssieg in Speyer. Insbesondere der langjährige Panthers-Spielmacher Marco Schlafke fand zu seiner Galaform zurück und markierte 23 Punkte. Neben ihm ist das Augenmerk auf die weiteren Routiniers Jonas Leidel, Christian Gundlach, David Rotim und Markus Bretz zu richten. Mit Milos Mandic machte zuletzt jedoch ein Youngster in der ansonsten sehr reifen MTV-Truppe auf sich aufmerksam.

Die Panthers wollen sich im Gegensatz zur Vorsaison, als es in Stuttgart eine unerwartete Niederlage setzte, nicht den Spielrhythmus von den Gastgebern diktieren lassen. Die körperlichen Vorteile unter dem Korb sollen ausgespielt werden, insbesondere die gegen Kaiserslautern gut funktionierenden Brettspieler sollen für den MTV ein Brett sein, an dem sich Bretz, Rotim und Co. die Zähne ausbeißen.

Im Aufbau wird bei den Panthers weiterhin Jaka Zagorc fehlen, der sich weiter erholen soll. „Wir werden kein Risiko gehen, aber mit allen gesunden Spielern Vollgas geben“, verspricht Trainer Alen Velcic. Dank einiger Ex-Panther in Reihen des MTV Stuttgart wird es auch ein interessantes Wiedersehen mit der Schwenninger Basketballgeschichte. Sie werden alles geben, um den neuen Meister zu ärgern und das eigene Team sicher in der Liga zu halten. Somit hat auch die letzte Partie in der langen Saison noch eine gewisse Brisanz.