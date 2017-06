Regionalsport Schwarzwald Meister Marbach sorgt für Superlative

Rückblick auf Saison in der Kreisliga A, Staffel 1. Viele Entscheidungen standen frühzeitig fest

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Nachdem der FV Marbach bereits frühzeitig als Meister und der NK Hajduk Villingen seit dem vorletzten Spieltag als Vizemeister und Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga feststanden, fiel erst am letzten Spieltag die letzte Entscheidung im Tabellenkeller. Der FC Unterkirnach muss in die Relegationsspiele gegen den Drittletzten der A2-Staffel, FC Löffingen II. Schon länger standen der FC Königsfeld II und der FC Gütenbach als Absteiger fest.

Als souveräner und ungeschlagener Meister schloss der FV Marbach die Saison sogar noch erfolgreicher als Vorjahresmeister Hochemmingen ab. Marbach kam auf 80 Punkte (Hochemmingen 77) und distanzierte den Tabellenzweiten um 17 Punkte (Hochemmingen 16). In der vergangenen Saison noch Tabellenachter, stand Marbach diesmal ab dem dritten Spieltag auf Platz eins. Die Elf von Trainer Michael Henseleit schoss die meisten Tore (98) und kassierte die wenigsten (21). Da bereits einige Verstärkungen von höherklassigen Teams bekannt sind, ist Marbach auch in der Bezirksliga eine starke Rolle zuzutrauen.

Als Aufsteiger hat NK Hajduk Villingen weiterhin die Chance, den Durchmarsch in die Bezirksliga zu schaffen. Zwei Entscheidungsspiele gegen die SG Riedöschingen werden die Antwort liefern. Hajduk war in jedem Fall eine Bereicherung der Liga und eroberte bereits am 20. Spieltag Platz zwei, der nicht mehr abgegeben wurde. Die Elf von Trainer Predag Kicic erzielte starke 86 Tore. Verbesserungswürdig sind die sieben gelbroten Karten. Die Elf hat sich schnell an die neue Liga gewöhnt. Kicic: „Platz zwei und die Aufstiegsspiele stellen nur ein Etappenziel dar. Jetzt wollen wir alles und aufsteigen.“

Wie festgenagelt scheint der FC Triberg auf Platz drei zu sein. Zum vierten Mal in Folge verpassten die Triberger als Tabellendritter die Aufstiegsspiele, die diesmal greifbar nah waren. An elf Spieltagen standen die Triberger auf Platz zwei, leisteten sich dann aber einige Schwächen, die von den Konkurrenten eiskalt ausgenutzt wurden. Da helfen auch die 90 Tore, im Schnitt drei pro Spiel, nicht weiter. „Es ist einfach nur bitter. Offenbar haben wir ein Abonnement auf Platz drei“, sagte der scheidende Trainer Martin Hettich. Die Triberger müssen nun die Enttäuschung schnell verarbeiten und einen weiteren Anlauf starten.

Der FC Weilersbach hat die 36 Punkte aus der vergangenen Saison mit aktuell 48 Zählern deutlich aufgestockt und mit Rang vier den besten Platz hinter dem durchgehend führenden Spitzentrio belegt. Kaum eine Verbesserung gab es indes bei der Defensivarbeit. Bei 58 Gegentreffern schlug es sogar dreimal mehr im Weilersbacher Gehäuse ein als im Vorjahr. Kein Ruhmesblatt ist zudem die Rote Laterne in der Fairplay-Wertung. Hier stehen 90 gelbe, fünf gelbrote und zwei rote Karten in der Statistik. Spielerisch hat Weilersbach durchaus die Möglichkeiten, um sich dauerhaft in diesen Tabellenregionen zu etablieren.

Einen großen Sprung nach vorne machte der VfB Villingen. Vor zwölf Monaten auf Platz 15 in letzter Sekunde dem Abstieg in die Kreisliga B entronnen, schloss die Elf von Trainer Antonio Szarmach die aktuelle Runde auf Rang fünf ab. „Natürlich ist das ein Aufwärtstrend, aber es war sogar noch mehr möglich. Uns hat etwas die Konstanz in den Leistungen gefehlt. Wir müssen nun die eingeleitete Entwicklung konzentriert fortsetzen“, betont Szarmach. Noch seien die ersten zwei, drei Plätze nicht in Reichweite. „Wir müssen Schritt für Schritt gehen und dürfen erst dann anfangen zu träumen“, fordert Szarmach. Deutlich verbessert hat sich der VfB bei der Chancenauswertung. Standen vor zwölf Monaten nur erzielte 39 Treffer in der Statistik, sind es jetzt 65.

In der zweiten Saison nach dem Abstieg aus der Bezirksliga arbeitete sich die SG Buchenberg/Neuhausen von Rang neun auf Platz sechs nach oben. „Das ist in Ordnung, aber es wäre auch mehr machbar gewesen. Wir hätten mehr Punkte und eine bessere Platzierung erreichen können“, bilanziert Trainer Hannes Feucht. Oftmals habe die Konstanz in den Leistungen gefehlt. Bärenstark ist die SG auf eigenem Platz. 34 Zähler sind die zweitbeste Heimbilanz hinter Meister Marbach. „Das ist gut, aber zukünftig sollten wir auch auswärts mehr punkten. Sonst treten wir auf der Stelle“, ergänzt Feucht. Stabilisiert hat sich de Elf bei der Zahl der Gegentreffer. Die Rückrunde war deutlich besser als die Vorrunde. Allerdings zeichnen sich einige Spielerabgänge im Sommer ab. Vor allem zwischen den Pfosten könnten die Sorgenfalten groß werden. Noch hat Feucht keinen gestandenen Schlussmann, da es Marcus Rumi offenbar wegzieht. Vier A-Jugendliche kommen hinzu. Zu gern würde Feucht auch extern Spieler für die SG gewinnen.

Um drei Plätze verbesserte sich der SV Rietheim. Anreiz im letzten Spiel war es, den 14. Sieg zu schaffen, um gegenüber den 14 Niederlagen einen Gleichstand zu erzielen. „Ich bin nach dem ersten Jahr unter meiner Führung mit der Mannschaft und dem Abschlussergebnis zufrieden“, sagt Trainer Rafael Zimmermann. Sogar auf Platz eins stehen die Rietheimer in der Fairnesstabelle. Es gab keine gelbrote oder rote Karte. „Auch dafür Hut ab. Wir sind immer fair aufgetreten und haben spielerische Lösungen gesucht“, ergänzt Zimmermann. Verzichten muss die Elf in der neuen Saison auf Schlussmann Sebastian Fischer, der nach Hochemmingen wechselt. Nun hält Zimmermann Ausschau „nach zwei, drei Verstärkungen“.

Von Platz zwei mit 61 Punkten ging es für den FC Kappel runter auf Platz acht bei 44 Zählern. „Unser Saisonziel war eine Platzierung unter den besten fünf Mannschaften. Das wäre auch machbar gewesen. Mir war klar, dass es für die ersten drei Plätze nicht reichen wird“, bilanziert Trainer Kai Bommer die vergangenen 30 Spieltage. Was Bommer besonders ärgert: „Wir hatten drei Spiele, in denen wir führten und noch dazu in Überzahl spielten. Keines davon haben wir gewonnen.“ Die vier Punkte Rückstand auf Rang vier zeigen indes, dass die Mannschaft nah am Saisonziel war. Möglicherweise gibt es im Sommer mehr Ab- als Zugänge, weshalb Bommer auch 2017/18 nicht mit einem Angriff auf die Spitzenplätze rechnet. „Wieder ein guter Mittelplatz um Rang fünf, wäre in Ordnung.“ Erstaunlicherweise holte Kappel im Gegensatz zu den vorherigen Spielzeiten auswärts (24) mehr Punkte als auf eigenem Platz (20).

Für den von Günter Hirsch trainierten FC Fischbach ging es binnen eines Jahres von Platz vier auf Rang neun nach unten. Verletzungspech und eine schlechtere Chancenverwertung sorgten für den Absturz. In der Rückrunde gelangen der Mannschaft nur noch vier Siege. Die in dieser Phase erzielten 25 Tore werden nur von den beiden Absteigern unterboten. Noch zur Winterpause lautete die Zielsetzung, die Bilanz der Saison 2015/16 zu wiederholen. Davon war die Elf weit entfernt. Hirsch wird die richtigen Lehren ziehen, um in der neuen Runde wieder alten Glanz aufzupolieren. Dass die Elf nicht einmal auf einem zweistelligen Platz stand, kann nicht der Maßstab sein. Drei rote und fünf gelbrote Karten sind ebenfalls zuviel. Hirsch hat viele Baustellen, um Fischbach wieder nach vorn zu bringen.

Die DJK Villingen II bewegte sich in der abgelaufenen Saison zwischen den Plätzen vier und zehn. Nie stand die Elf, wie in der vergangenen Saison, im Tabellenkeller. Viele junge Spieler erhielten die Chance, um sich für die eigene Landesliga-Mannschaft anzubieten. Die Elf spielte zwei gleichstarke Halbserien und belegte jeweils Platz acht in der Vorrunden- und Rückrundentabelle. Aufgefangen wurde zudem der beruflich bedingte Abschied von Trainer Goran Gavran. Trotz der 65 Treffer kam kein Spieler auf eine zweistellige Zahl an Toren, was die Elf auch schwerer ausrechenbar machte. Die Mannschaft holte starke 16 Punkte mehr als in der Vorsaison.

Zwei unterschiedliche Halbserien spielte Aufsteiger FC Peterzell und wurde im Saisonverlauf in die zweistelligen Regionen durchgereicht. Mit dem Schwung des Aufstiegs im Rücken, holte die Elf von Trainer Giovanni Mercuri in der Vorrunde aus 15 Spielen starke 28 Punkte und belebte die Liga. Nur noch 13 Zähler kamen in der Rückrunde hinzu. „Wir haben etwas abgebaut. Die Ergebnisse stimmten nicht mehr“, sagt Mercuri. In den zehn Partien seit dem 1. April blieb die Elf ohne Sieg. Offenbar ging dem Neuling etwas die Puste aus. Daraus gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen, um in der kommenden Saison vom Start weg wieder zu punkten.

Platz zwölf aus der vergangenen Saison wiederholte der FC Tannheim. Richtig glücklich darüber ist Trainer Christoph Raithel indes nicht. „Unsere Zielsetzung war eine andere. Wir haben oft mit einem Tor Unterschied verloren und kamen erst in der letzten Saisonhälfte so richtig in Fahrt“, resümiert Raithel. Wie das Torverhältnis (66:78) zeigt, sind die Spiele des FC Tannheim immer gut für ein Spektakel. „Die Zahl der Gegentreffer ist deutlich zu hoch. Daran müssen wir in der Vorbereitung arbeiten. Unsere Defensivarbeit muss besser werden“, ergänzt Raithel. Die Elf ist mit durchschnittlich 21/22 Jahren sehr jung. Weitere acht Spieler aus dem Nachwuchsbereich zeichnen eine weitere Verjüngung ab.

Die 44 Punkte und Platz sieben aus der Saison zuvor blieben für die Sportfreunde Neukirch in dieser Runde unerreichbar. Bis zum letzten Spieltag musste um den Klassenerhalt gezittert werden, der schließlich mit einem 2:1-Erfolg gegen Vizemeister Hajduk gelang. „Danach war die Erleichterung bei uns wohl noch bis nach Villingen zu vernehmen“, sagt Trainer Udo Glander, der zusammen mit Klaus Waldvogel die Mannschaft betreut. Beim eingeleiteten Verjüngungsprozess war den Verantwortlichen klar, dass eine schwierige Saison auf Neukirch zukommen wird. „Die Jungs haben reingeschnuppert und sich an die Liga gewöhnt. Wir werden auch in der neuen Saison junge Spieler heranführen. Dann wollen wir uns wieder Richtung Tabellenmittelfeld orientieren“, ergänzt Glander. Für die letzten Auftritte spricht Glander der Mannschaft „ein dickes Lob“ aus. Altersbedingt könnte es Abgänge geben.

Einen Absturz legte der FC Unterkirnach hin. Von Platz sechs ging es runter auf Rang 14. Um den Klassenerhalt zu sichern, muss sich Unterkirnach in den zwei Relegationsspielen gegen den FC Löffingen II durchsetzen. Seit dem elften Spieltag stand Unterkirnach ununterbrochen auf Rang 14. Groß waren die Personalsorgen, sodass einige AH-Akteure und selbst Trainer Robert Logusan spielen mussten. Logusan warf später das Handtuch, um einen neuen Impuls in der Mannschaft zu setzen. Die Rechnung ging auf. Unter Gerd Fichter holte die Elf in sieben Spielen 13 Punkte. „Die Misere begann durch die vielen Ausfälle. Mit den letzten Partien bin ich zufrieden. Wir müssen noch einmal alle Kräfte mobiliseren, denn nur auf den Landesliga-Aufstieg des FC Königsfeld zu hoffen, kann ins Auge gehen“, sagt Fichter. Unterkirnach schoss starke 72 Tore, kassierte aber auch 87. Fichter: „Wir müssen unser Defensivverhalten auf den Prüfstand stellen.“

Nur ein Jahr nach dem Aufstieg muss der FC Königsfeld II wieder zurück in die Kreisliga B. Der Mannschaft von Trainer Jürgen Wimmer gelangen nur zwei Siege und elf Punkte bei 106 Gegentreffern. Die Königsfelder erhielten von den Konkurrenten viel Lob, denn die Mannschaft trat trotz personeller Engpässe immer sportlich fair auf, wofür auch Platz drei in der Fairnesstabelle spricht. Allen im Verein war schon vor dem ersten Spieltag klar, dass der Klassenerhalt schwer werden wird, und so wurde die Möglichkeit des sofortigen Wiederabstiegs auch einkalkuliert. Ein verlorenes Jahr war es für die Mannschaft in ihrer Entwicklung dennoch nicht.

Schon frühzeitig zeichnete sich der Abstieg des FC Gütenbach ab. Am zweiten Spieltag rutschte Gütenbach auf den letzten Platz ab, der danach nicht mehr abgegeben wurde. Zwei Punkte in der Vor- und fünf Zähler in der Rückrunde unterstreichen die Bilanz eines Absteigers. Auch ein zwischenzeitlicher Trainerwechsel und die Rückkehr ehemaliger Gütenbacher Spieler brachte keine Verbesserung. Auf eigenem Platz blieb die Elf ohne Sieg und kassierte insgesamt 125 Gegentreffer. Nun muss ein neuer Anlauf in der Kreisliga B folgen. Ein Vorteil der Gütenbacher könnte sein, dass sich alle im Verein schon seit Monaten darauf einstellen konnten. Perspektivisch will die Elf zurück in die Kreisliga A.