"Meine Jungs tun mir leid"

Rückblick auf den ersten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit nur sieben statt der acht geplanten Spiele stieg die Bezirksliga am Wochenende in die neue Saison ein. Die Auftaktpartie am Freitag in Königsfeld fiel buchstäblich ins Wasser, nachdem ein Gewitter nach nur elf gespielten Minuten für einen Abbruch sorgte.

Mit dem 5:0 gegen Brigachtal setzte der FC Pfaffenweiler gleich ein Achtungszeichen. „Das Spiel hat bestätigt, dass wir gut in der Vorbereitung gearbeitet haben. Allerdings sollten wir uns darauf nicht zu lange ausruhen.“ Anders sah gegen Brigachtal von seiner Elf Chancen zuhauf: „Wir hätten noch mehr Tore schießen müssen.“ Die eigene Defensive stand sicher und ließ nur eine ernsthafte Möglichkeit der Gäste zu. Anders: „Es werden andere Gegner kommen, die uns mehr fordern werden. Als Trainer schaue ich auch auf die Inhalte und da habe ich einiges gesehen, woran wir arbeiten sollten.“

Ohne Sieg blieb der SV Überauchen in der Vorbereitung. Offenbar hatte sich die Mannschaft den ersten Erfolg für den Punktspielauftakt aufgehoben. Nach dem 1:0-Sieg in Marbach ist Trainer Frank Albrecht sehr zufrieden. „Wir hatten für das Spiel einen Plan, der aufgegangen ist. Marbach war der erwartet spielerisch starke Gegner. Umso mehr freuen wir uns über den Auswärtserfolg“, so Albrecht. Der Coach hatte zunächst große Sorgenfalten auf der Stirn, denn zwischen der 26. und 35. Minute verlor er mit Stoll, Blessing und Tränkle gleich drei Stammspieler verletzungsbedingt. „Offenbar geht das schon wieder los. Wir können das Verletzungspech, das schon in der vergangenen Runde schwer zuschlug, einfach nicht abstreifen“, fürchtet Albrecht längere Ausfälle.

Einen erfolgreichen Einstand feierte Carmine Italiano, neuer Trainer des FV Tennenbronn, beim 3:2-Erfolg gegen Gutmadingen. „Die Jungs haben alle meine Vorgaben erfüllt. Sie haben mit Leidenschaft, Engagement und Laufbereitschaft geglänzt. Bis auf unsere Chancenverwertung bin ich sehr zufrieden“, bilanziert Italiano. Gefallen hat dem Übungsleiter ganz und gar nicht, dass sich seine Elf durch den 1:2-Treffer der Gäste kurz nach dem Seitenwechsel noch einmal in Bedrängnis gebracht hatte. Die Reaktion darauf habe aber wieder gestimmt. „Gutmadingen hat eine starke Mannschaft, die nicht umsonst zu den Meisterschaftsfavoriten gerechnet wird. Dennoch haben wir verdient gewonnen“, so Italiano.

Sieben Mal (!) traf der SV Geisingen beim Auftaktspiel in Riedöschingen (1:1) Aluminium. Auch ein Elfmeter krachte an den Pfosten. „So etwas habe ich in meiner langen Laufbahn noch nicht erlebt. Wir hätten 6:2 gewinnen können“, analysierte Spielertrainer Marijan Tucakovic. Dabei sah er einen starken Aufsteiger, doch das Chancenplus habe eindeutig auf Seiten der Geisinger gelegen. „Wir haben zwei Punkte verloren“, fügt Tucakovic an. Sein Blick geht schon wieder voraus. „Schon am kommenden Sonntag gegen Königsfeld werden wir uns rehabilitieren. So unglücklich werden wir kaum ein zweites Mal spielen“, fügt Tucakovic selbstbewusst an.

„Etwas Zählbares“ hatte sich Frank Berrer, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, im Auftaktspiel gegen Hochemmingen erhofft. Daraus wurde bei er 0:1-Heimniederlage nichts. „Meine Jungs tun mir einfach nur leid. Wir haben uns für den Aufwand nicht belohnt. Die Spieler haben taktisch alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt Berrer. Einziges Manko: Die Chancenauswertung. Nach dem schnellen 0:1-Rückstand habe die Elf unaufgeregt gespielt und versucht ihre Linie durchzuziehen. Bis auf den Torabschluss habe auch alles geklappt. Berrer ist daher nicht niedergeschlagen. „Das Spiel macht Hoffnung für die nächsten Aufgaben. In dieser Verfassung werden wir auch bald punkten.“

Mario Maus, der neue Trainer des FC Hochemmingen, feierte mit dem 1:0 in Fützen einen passenden Einstand. Maus schaut aber nicht nur auf das nackte Ergebnis. „Natürlich ist es schön, mit drei Punkten zu starten. Wir müssen aber noch abgezockter agieren, mehr Geduld haben, den Gegner kommen lassen und dann auskontern“, sagt Maus. Er hatte die Taktik ausgegeben, gleich Druck auszuüben, was sich mit der schnellen Führung auszahlte. Dann wechselte Maus die Taktik. „Wir wollten nach der Pause den Gegner mehr kommen lassen. Auch das hat geklappt, wobei wir im spielerischen Bereich sicherlich noch an einigen Dingen arbeiten müssen.“

Obwohl die DJK Donaueschingen II schon nach elf Minuten mit 2:0 gegen Dauchingen führte, gab es nach 90 Minuten nur einen Punkt. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir haben keine zwei Punkte verloren“, sagt DJK-Trainer Erich Thurow. Allerdings habe seine Elf eine mögliche 3:0-Führung versäumt, doch mit dem Anschlusstreffer sei Dauchingen ein starker Gegner gewesen. Thurow: „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen. Wir müssen an der Defensive arbeiten, an der Abstimmung im Mittelfeld und an der Chancenauswertung. Also in allen Bereichen.“ Da passt es gut, dass zwischen den Pfosten mit dem fast 40-jährigen Olaf Münch eine Konstante steht.