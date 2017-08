Regionalsport Schwarzwald "Mein Großvater wäre stolz"

Die Neuzugänge der Wild Wings: Dominik Bohac will Durchbruch in der DEL schaffen

Eishockey: „Jeder fragt mich danach“, sagt Dominik Bohac und verdreht lachend die Augen. Nun ja, zugegebenermaßen sticht diese Zahl aber eben auch besonders ins Auge. Schaut man sich die Statistiken des Neuzugangs der Schwenninger Wild Wings aus der vergangenen Saison an, steht da in der Rubrik Strafminuten die Zahl 153. Bei 53 Spielen für die Lausitzer Füchse in der DEL 2 ein durchaus satter Wert. Doch ist Dominik Bohac weit davon entfernt, ein sogenannter „Bad Guy“ zu sein. „Ich hatte wenige Zwei-Minuten-Strafen“, erklärt der Verteidiger. „Oft waren es tatsächlich Faustkämpfe. Wenn einer meiner Mannschaftskameraden böse attackiert wurde, habe ich ihn eben verteidigt, das würde ich immer so machen.“ Derartige „Verteidigungen“ gehören im Profi-Eishockey dazu, ziehen aber eben in der Regel Spieldauerdisziplinarstrafen nach sich. Davon hatte sich Dominik Bohac im vergangenen Jahr gleich drei Stück eingehandelt, macht alleine schon 75 Strafminuten. Womit dann auch die ins Auge stechende große Zahl etwas relativiert wäre.

Ein harter Verteidiger ist der Deutsch-Tscheche dennoch – und das will er auch sein. Sein Bereich ist die Defensive. Bohac hat seine Stärken vor allem im körperbetonten Spiel. Und er hat keine Angst, sich in alles hineinzuwerfen, was an gegnerischen Schüssen auf das eigene Tor zugeflogen kommt. Vor etwas Angst zu haben, wäre für einen wie Dominik Bohac auch etwas seltsam. Schließlich stand er schon früh auf eigenen Beinen. Als 13-Jähriger fuhr er bereits alleine von seiner Heimatstadt Besiny nach Pilsen, um dort seinem Sport nachzugehen. Zwei Jahre später zog er ins dortige Eishockey-Internat. Den nächsten großen Schritt wagte Bohac zwei Jahre später, als er für zwei Spielzeiten nach Kanada ging. „Die Juniorenliga dort ist viel stärker als diejenige in Tschechien“, berichtet der heute 27-Jährige.

In seiner Zeit in Nordamerika lebte Bohac bei einer kanadischen Familie in Québec als Gastsohn, zu der er auch heute noch Kontakt hat. Dennoch war der Anfang schwierig. „Ich dachte, mein Englisch würde ausreichen, aber die Leute sprachen eher französisch“, erinnert er sich lachend. „So habe ich aber diese Sprache auch gelernt. Als Mensch und Eishockeyspieler habe ich sowieso jede Menge mitgenommen.“

Mit diesen Erfahrungen im Gepäck ging es 2009 zurück nach Tschechien. Es folgten weitere „Lehrjahre“, in denen er zwischen erster und zweiter Liga pendelte. Vor vier Jahren gelang dann der endgültige Sprung in die erste Mannschaft des HC Pilsen, mit dem der Linksschütze in seiner Premierensaison gleich Meister der Extraliga wurde. So richtig durchsetzen konnte er sich aber dennoch nicht.

Weit weg von der Heimat aber war er bei seiner ersten Station in Deutschland nicht. Das Engagement bei den Lausitzer Füchsen sollte ihn seinem Ziel, in der DEL zu spielen, näher bringen. Zudem hat der Mann aus Böhmen deutsche Wurzeln, weshalb er auch recht zügig den deutschen Pass erhielt. Sein deutschstämmiger Großvater erlebte den Umzug seines Enkels in die ehemalige Heimat nicht mehr. „Er ist vor drei Jahren gestorben“, erzählt Dominik Bohac. „Aber ich bin mir sicher, dass ihm das gefallen hätte und dass er stolz auf mich gewesen wäre. “ Vermutlich wäre der Opa nun sogar noch stolzer, da der Enkel sein gestecktes Ziel erreicht hat. „Ich hatte am Ende der vergangenen Saison natürlich gehofft, dass ich ein Angebot aus der DEL bekomme, aber damit gerechnet habe ich nicht. Als das endgültige Angebot aus Schwenningen kam, musste ich wirklich nicht überlegen.“ Vielmehr konzentrierte er sich sofort auf das Sommertraining und Extra-Schichten. „Die DEL ist schon noch mal eine Stufe schneller als in der DEL 2“.

Mit seiner Trainingsgruppe in Tschechien ging es den ganzen Sommer über pro Woche einmal aufs Eis und deutlich öfter in den Fitnessraum. Unglücklicherweise verletzte sich der Neu-Schwenninger dann trotz der guten Fitness gleich zu Beginn der eigentlichen Vorbereitung und musste erst einmal eine Woche aussetzen. Zeit, sich ein bisschen in seiner neuen Wohnung in Schwenningen einzuleben und die Umgebung zu erkunden. „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen“, so Dominik Bohac. „Ich war mit ein paar Kollegen schon am Bodensee und auch sonst unternehmen wir einiges zusammen.“ Im September werden auch Freundin Petra und der gemeinsame Hund in den Schwarzwald nachkommen.

Dann allerdings wird der Mann mit der Rückennummer 86 nicht mehr arg viel Zeit haben. Schließlich gilt es, weitere Ziele zu erreichen. Eines davon lautet: Mit den Wild Wings in die Play-Offs kommen. Dazu möchte er seinen Teil beitragen und dem Team helfen, wo immer es geht. „Persönlich will ich mich in der DEL durchsetzen und zeigen, dass ich in dieser Liga spielen kann“, sagt Dominik Bohac. „Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe.“

Zur Person

Der Deutsch-Tscheche Dominik Bohac ist am 18. Februar 1990 in Klatovy (Tschechien) geboren. Er ist 1,85 m groß und 95 kg schwer. Der Verteidiger ist Linksschütze. Die bisherigen Vereine von Bohac waren: 2004 bis 2007: HC Pilsen (Junioren); 2007 bis 2009: Québec Remparts und Rouyn-Noranda Huskies, Québec Major Junior Hockey League; 2009 bis 2013: HC Slovan Usti nad Labem, HC Literomice, HC Pilsen; 2013 bis 2015: HC Pilsen; 2015 bis 2017 Lausitzer Füchse