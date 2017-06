Regionalsport Schwarzwald Maximilian Vollmer löst EM-Ticket

Starker Zehnkämpfer aus VS-Marbach

Leichtathletik: Der Marbacher Maximilian Vollmer, der für den SSV Ulm startet, hat sich am Wochenende in Bernhausen für die Teilnahme an der U20-Europameisterschaft der Zehnkämpfer in Gosseto (Italien) qualifiziert. Am ersten Tag erzielte er drei persönliche Bestleistungen über 100 Meter (11 sec), Kugel (15,48 m) und 400 Meter (48,77 sec) und schloss den Tag mit 3963 Punkten ab. Dies bescherte ihm im Zwischenklassement Rang zwei. Am zweiten Tag schaffte es Vollmer zunächst nicht, seine sehr guten Trainingsleistungen abzurufen. Er fiel nach dem Stabhochsprung (4 m) auf den 4. Platz zurück. Nach einem Speerwurf über 58,41m konnte er sich wieder auf Platz zwei etablieren und diesen Rang auch im finalen 1500m-Lauf (4:35,64 min) halten. Mit insgesamt 7414 Punkten sicherte sich der gebürtige Doppelstädter ein Ticket für die EM in Grosseto am 22. und 23. Juli. Mit seiner Punktzahl erreichte er international Platz drei und national Platz zwei. Zu guter Letzt wurde er auch noch Baden-Württembergischer Meister im Zehnkampf.