Regionalsport Schwarzwald Maximilian Vollmer glänzt bei U 20-EM

Marbacher Zehnkämpfer bei Europameisterschaft in Italien Fünfter. Neue Bestleistung mit 7713 Punkten

Leichtathletik: (vol) Maximilian Vollmer zeigte hat am vergangenen Wochenende bei den U 20-Europameisterschaften in Grosseto (Italien) einen bärenstarke Leistung. In einem historischen Zehnkampf belegte der Marbacher mit neuer Bestleistung den fünften Rang.

Nach einer einjährigen Vorbereitung fuhr Vollmer hochmotiviert zum Jahreshöhepunkt, um sich mit den besten Athleten Europas zu messen. In sehr guter Verfassung starte er in den ersten Tag. Trotz Gegenwind (2 m/sek) konnte sich der 19-Jährige in dem sehr schnellen Feld als Sechster mit 11,15 Sekunden behaupten. Im Weitsprung fiel schon die erste Bestleistung. Mit herausragenden 7,14 m holte er sich wichtige Punkte und sammelte mit 15,14 Metern im Kugelstoßen weitere Zähler.

Bei über 30 Grad im Schatten ging es dann zum Hochsprung. Mit 1,87 m konnte Vollmer sein Potenzial nicht ganz ausschöpfen, war aber immer noch auf einem guten Kurs. In der letzten Disziplin des ersten Tages, dem 400m Sprint, mobilisierte der Marbacher nochmals alle Kräfte und knallte eine sehr starke neue Bestleistung von 48,66 Sekunden hin. Am Ende des ersten Tages stand er mit 4032 Zählern auf dem 8. Platz. Noch nie zuvor gab es einen Junioren-Mehrkampf, bei dem nach den ersten fünf Disziplinen acht Athleten über 4000 Punkte hatten.

Trotz lediglich vier Stunden Schlaf war Vollmer zu Beginn des zweiten Tages topfit und gewann sein Rennen über 110 Meter Hürden mit neuer Bestleistung von 14,81 Sekunden. Auch den Diskus ließ er im Anschluss auf eine neue Bestleistung von 41,51m fliegen.

Der Stabhochsprung-Wettkampf wurde zu einer Zitterpartie. Vollmer überflog seine Anfangshöhe von 4,20 m mit einem weiten Abstand. Bei der nächsten Höhe fiel allerdings die Latte schon beim Abspringen aufgrund des starken Windes. Dadurch rutschte der Schwarzwälder am Stab ab und verletzte sich leicht am Fuß. Beim nächsten Versuch brach der Stab mit einem lauten Knall, Vollmer wurde durch die Luft geschossen und zog sich eine leichte Prellung am anderen Fuß zu. Dadurch musste er den Stabhochsprung-Wettkampf beenden.

Vollmer zweifelte kurz daran, weiter zu starten. Nach einer guten Behandlung beim Ärzte-Team setzte er jedoch den Wettkampf fort und drehte noch einmal richtig auf. Beim Speerwurf zeigte er, was in ihm steckt und warf den Speer bei schwierigen Windbedingungen auf sehr gute 59,01 m. Dadurch machte Vollmer die verlorenen Punkte im Stabhochsprung wieder gut. Nach 4:34.91 Minuten über die abschließenden 1500m stand die nächste Bestleistung und eine Endpunktzahl von 7713 Punkten fest. Eine Leistung, die in den vergangenen Jahren oft zu einer Medaille gereicht hätte. Doch dieses Jahr wurde in Grosseto Geschichte geschrieben. Die beiden Besten übertrafen beide den bestehenden U 20-Weltrekord und selbst der Dritte blieb noch über 8000 Punkten. Das wohl stärkste Feld der Geschichte und Maximilian Vollmer als Fünfter mittendrin.