Maximilian Vollmer Deutscher Meister

Leichtathlet aus Marbach sichert sich in Hamburg Titel im Siebenkampf

Leichtathletik: (wmf) Riesen Erfolg für Maximilian Vollmer: Der Leichtathlet aus dem Villinger Stadtteil Marbach sicherte sich in Hamburg bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im 7-Kampf den Titel in der Klasse U 20.

Fünf Disziplinen lang hatte Hürdensprinter Jonathan Petzke die besten Mehrkämpfer der U20 herausgefordert. Dann kam der Stabhochsprung und damit der große Auftritt von Maximilian Vollmer. Der Leichtathlet, der im März seinen 19. Geburtstag feiert, glänzte mit neuer Bestleistung von 4,50 Metern und übernahm die Führung, die er nicht mehr abgab. Mit 5.497 Punkten machte Vollmer, der für den SSV Ulm startet, am Sonntag seinen ersten deutschen Titel klar. Nun will Vollmer im Sommer noch einen drauf legen und bei der U20-Europameisterschaft in Italien weiter für Furore sorgen.