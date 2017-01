Regionalsport_Schwarzwald Maximilian Herr und Anna Jäkle sahnen ab

Deutscher Schülercup in Thüringen. Tolle Erfolge für Ski-Team Schonach-Rohrhardsberg

Ski nordisch: (ju) Die dreitägigen Wettbewerbe um den Deutschen Schülercup Skisprung/nordische Kombination der Schülerklassen in Schmiedefeld/Thüringen wurden für Anna Jäkle und Maximilian Herr (beide Ski-Team Schonach-Rohrhardsberg) zu einem tollen Erfolgserlebnis. Zur Freude der Trainer und Betreuer gewannen beide fast alles, was es zu gewinnen gab. Jäkle heimste ebenso wie Herr das Führungstrikot im Sprunglauf ein und Jäkle auch noch das Trikot in der Kombination.

Im Technik Parcours über 600 Meter fuhr die 13-jährige Anna Jäkle in der Bestzeit von 1:45,15 Minuten in der S 12 bis 14 zum klaren Sieg. Bei den Buben S 12 war Maximilian Herr als Zehnter SBW-Bester vor Toni Pojtinger (SV Baiersbronn/14.). In der S 13 war Jannik Faißt (SV Baiersbronn) als Siebter SBW-Bester vor Simon Wenzler (VfL Pfullingen) und Claudius Dold (ST Schonach-Rohrhardsberg) als Zwölfter.

Den ersten Sprunglauf gewann Anna Jäkle mit zwei Sprüngen auf 46 Meter (Note 231,8). Ihre Teamkollegin Pia Bossio wurde nach zweimal 43,5 Meter, (212,3) Fünfte. Den Sieg in der S 12 feierte Maximilian Herr nach Weiten von 43 und 45 Metern (216,9). Als Dritter kam Paul Braun (Pfullingen) aufs Podium. Tom Feser (ST Schonach-Rohrhardsberg) kam unter 37 platzierten Buben an Position 17 in die Wertung. In der S 13 beendete Jannik Faißt als Neunter und SBW-Bester das Springen.

Im Kombinationslanglauf über 2,5 Kilometer gab Anna Jäkle den Sieg nicht mehr aus der Hand. Auch Maximilian Herr gab sich in der Loipe keine Blöße und lief zum Start-Ziel-Sieg. Als SBW-Bester wurde über fünf Kilometer der S 13 Simon Wenzler Siebter.

Am Schlusstag konnten nur die Buben S 12 zwei Sprünge absolvieren. Das Springen der Mädchen wurde danach durch Juryentscheid abgebrochen und wie die Jungs U 13 mit einem Durchgang gewertet. Anna Jäkle holte sich mit 46 Metern den dritten Sieg und übernahm mit 513 Punkten. Die Führung in der Cupwertung. Auch Alexander Herr gewann mit 45,5 und 46 Metern (Note 227,1) erneut und führt die Gesamtwertung mit 459 Punkten an. Paul Braun kam als Dritter auf das Podium. In der S 13 war Jannik Faißt als Siebter SBW-Bester.

Im Kombinations-Sprint setzte Anna Jäkle über 1,25 Kilometer ihren Siegeszug fort und hat in dieser Disziplin mit 453 Punkte das Führungstrikot ergattert. Maximilian Herr gewann auch den Sprint und verbesserte sich in der Cupwertung der Kombination mit 362 Punkten auf den dritten Rang. Im Sprintlanglauf der S 13 über 2,5 Kilometer kämpfte sich Simon Wenzler vom 17. Startplatz als SBW-Bester auf den siebten Rang vor. Als 13. beendete Claudius Dold vor Jannik Faißt den DSC-Wettkampf.