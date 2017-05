regionalsport schwarzwald Maximale Ausbeute für den FC Furtwangen

Bregtäler besiegen Stockach und F.A.L. auf eigenem Platz. Torhüter Tiel hält Elfmeter gegen Stockach

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – VFR Stockach 1:0 (0:0). (wd) Die Gastgeber hatten zunächst Pech, als ein Kopfball von Knackmuß (2.) knapp über die Latte segelte. Kapitän Ringwald (5.) schoss am Tor vorbei. Furtwangen agierte mit viel Tempo und die Gäste setzten auf Konter, die alle abgefangen wurden.

Nach einer Viertelstunde stockte den Gastgebern der Atem. Nach einem Laufduell zwischen dem Furtwanger Stumpp und Henkel gab die Schiedsrichterin Elfmeter. Den Strafstoß von Reiser parierte Torhüter Tiel mit einer großartigen Parade. Furtwangen drängte danach auf die Führung, Staudt und Meier hatten kein Abschlussglück. In Minute 28 ging ein Kopfball von Fichter über die Latte und Ringwald (35.) verfehlte mit einem Fernschuss das Tor. Kurz vor der Pause zeichnete sich Tiel mit einem Reflex bei einem Schuss von Henkel erneut aus.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Staudt wurde nach einem Zweikampf im Strafraum von den Beinen geholt, doch der Pfiff blieb aus. Danach verflachte die Partie, bevor Furtwangen in der Schlussviertelstunde nochmals die Zügel anzog. Meier (74.) scheiterte am gut reagierenden Gästetorhüter und Knackmuß (75.) köpfte über das Gehäuse. Wenig später folgte die Erlösung für Furtwangen. Ambs setzte sich auf der rechten Seite durch. Seine Flanke kam flach an den langen Pfosten, wo der kurz zuvor eingewechselte Kaltenbach den Ball ins Netz drückte.

Die Gäste wollten sofort zurückschlagen. Furtwangen setzte auf Konter. Meier (88.) lief allein auf den Torhüter zu und scheiterte. Ebenso Willmann freistehend mit einem Kopfball. Egal, die drei Punkte hatte Furtwangen sicher. Tor: 1:0 (80.) Kaltenbach; bes. Vork.: GR: Fichter (90./Furtwangen); ZS: 100; SRin: Miriam Grothe (Freiburg).

FC Furtwangen: Tiel, Ambs, Staudt, Stumpp, Schmitz, Ringwald, Markon (69. Kaltenbach), Knackmuß, Meier, Fichter, Geiger (60. Willmann).

FC Furtwangen – SpVggF.A.L. 2:0 (0:0). (jsi) Die Gastgeber waren sichtlich motiviert und wollten an den Befreiungsschlag vom Samstag anknüpfen. Bei einem Eckenverhältnis von 10:0 im ersten Abschnitt waren die Furtwanger dem Gast klar überlegen. Nach zehn Minuten hatte Martin Willmann mit einem 16-Meter-Schuss die erste Torchance für das Heimteam. Danach parierte SpVgg-Torhüter Hummel stark gegen Furtwangens Kapitän Jörg Ringwald. Später schoss auch Florian Kaltenbach nur über die Latte. Die erste Gelegenheit für F.A.L. hatte Mark Burgenmeister nach 32 Minuten. Sein Abschluss war jedoch sichere Beute für FC-Keeper Christoph Wehrle.

Nach dem Seitenwechsel ergab sich das gleiche Bild. Die Bregtäler dominierten das Spielgeschehen. Jan Meier (48.) kam zur ersten Torchance in Hälfte zwei. Ein Entlastungsangriff der Gäste sorgte kurze Zeit später für keine Gefahr. Nach 63 Minuten folgte der erste Treffer. Kaltenbach spielte auf Ringwald, der wiederum Tim Geiger fand. Den tollen Spielzug vollendete Geiger zum 1:0. Danach hatte Burgenmeister (77.) mal wieder eine Möglichkeit für F.A.L. Trotz des Platzverweises für Meier (79.) blieben die Hausherren die bessere Mannschaft. Drei Minuten vor dem Abpfiff vertändelte der Gäste-Torhüter den Ball. Der eingewechselte Yannick Markon war zur Stelle und nutzte den Fehler zum 2:0. Markon war noch in Halbzeit eins für Spielertrainer Markus Knackmuß gekommen, der eventuell mit einer Zerrung erst einmal ausfällt. Tore: 1:0 (63.) Geiger, 2:0 (87.) Markon. ZS: 100. SR: Porep (Freiburg); bes. Vork.: Gelb-Rot (79.) Meier.

FC Furtwangen: Wehrle, Ambs, Staudt, Stumpp, Schmitz, Ringwald, Willmann, Knackmuß (39. Markon), Meier, Kaltenbach (90. Vollmer), Geiger (89. Renner).