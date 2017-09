Mauro Chiurazzi trifft doppelt

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SC Konstanz-Wollmatingen 2:1 (0:0). (olg) Die Gastgeber erwischten mit Neuzugang Tim Zölle in der Startelf den besseren Start und hatten nach sechs Minuten die erste große Chance. Den Freistoß von Maurice Dresel lenkte SC-Keeper Pascal Bisinger um den Pfosten. In Minute zwölf kratzten die Gäste einen Ball von Mauro Chiurazzi von der Linie. Nach der guten Startphase befreite sich der SC und das Spiel wurde ausgeglichener. Die Gäste hatten wenige gefährliche Aktionen. Erstmals eingreifen musste 08-Keeper Jannes Otte in Minute 44, als er glänzend den Rückstand verhinderte.

Direkt nach der Pause platzte der Knoten. Mauro Chiurazzi erzielte das 1:0 (58.). Danach brachten sich die Gäste mit zwei Platzverweisen selbst auf die Verliererstraße. Harald Slef und Ben Chaieb sahen die Ampelkarte. In doppelter Überzahl hatte Villingen leichtes Spiel in den letzten 30 Minuten. Mauro Chiurazzi (69.) legte das 2:0 aus kurzer Distanz nach. Im direkten Gegenzug gab es Elfmeter für die Gäste den Adel Grimm zum 2:1-Anschluss verwandelte. Villingens Trainer Marcel Yahyaijan sagte: „Nach der Führung und den zwei Platzverweisen hatten wir den Vorteil auf unserer Seite.“ Tore: 1:0 M. Chiurazzi (59.), 2:0 M. Chiurazzi (69.), 2:1 Grimm (FE/70.); SR: Porep (Freiburg); ZS: 60; bes. Vork.: GR Slef (SCK/60.), GR Chaieb (62.). FC 08 Villingen II: Otte, Campisciano, Dresel, F. Chiurazzi (72. Albayrak), Zölle, Cakici, Bak, Jerhof, M. Chiurazzi (74. Hynes), J. Wehrle (83. Ganter), Siber (59. Crudo).