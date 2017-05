Matt Pelech wieder in der DEL

Eishockey: Ein ehemaliger Profi der Schwenninger Wild Wings komplettiert die Verteidigung des ERC Ingolstadt. Matt Pelech unterschrieb bei den Schanzern einen Vertrag für eine Spielzeit. Der 29-jährige Kanadier wechselt von den Graz 99ers (EBEL) nach Ingolstadt. Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir wollten einen rechtsschießenden Verteidiger verpflichten, der eher defensiv ausgerichtet ist und mit harter Arbeit gegen die besten Reihen des Gegners vorgeht. Diesen Verteidiger haben wir in Matt Pelech gefunden. Er blockt Schüsse und verteidigt zur Not auch seine Mannschaftskollegen.“

Pelech ist den Fans der Deutschen Eishockey Liga bestens bekannt. In der Saison 2015/16 spielte er nach seiner Zeit in Nordamerika für die Schwenninger Wild Wings. Der 1,93 Meter große und 107 Kilogramm schwere Verteidigerhüne sorgte als schonungsloser Verteidiger für harte Checks und den ein oder anderen Faustkampf. Anschließend unterschrieb er bei den Hamburg Freezers, die jedoch den Spielbetrieb einstellten. Daraufhin nahm der Kanadier das Angebot aus Österreich an. Pelech: „Ich freue mich, wieder in die DEL zurückzukommen. Einige meiner neuen Mitspieler kenne ich ja bereits.“