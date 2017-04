Regionalsport Schwarzwald Matcharashvili verlässt SV Triberg

Georgischer Spitzenringer wechselt ins Rheinland zum AC Merken

Ringen, Bundesliga: (kat) Zurab Matcharashvili verlässt den SV Triberg. Den Georgier zieht es in den Westen Deutschlands. Er wechselt zum RC Merken (Stadtteil von Düren) in die Bundesliga West. Matcharashvili gehörte in den vergangenen zwei Jahren in Triberg zu den besten Punktesammlern. In der Zweitliga-Saison 2016 gewann er 14 von 17 Kämpfen und holte dabei insgesamt 50 Punkte. Durch die Abgänge von Matcharashvili und Viktor Lyzen (zum KSV Köllerbach) müssen die Triberger beide unteren Gewichtsklassen neu besetzen.

Aus dem Oberliga-Team des SVT verließen zudem Dorian Becker (SV Eschbach) und Marius Quinto (TuS Adelhausen) den Verein. Vom souveränen Oberliga-Meister KSV Rheinfelden wurde Benedikt Rebholz verpflichtet. Weiterhin offen ist, ob Jan Rotter vom Deutschen Meister SV Weingarten zu seinem Heimatverein zurückkehrt.

Einen spektakulären Neuzugang gab es offenbar beim Triberger Bundesliga-Gegner SV Alemannia Nackenheim. Der Aufsteiger soll laut Medienberichten den Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2016, Dennis Kudla vom VfK Schifferstadt, verpflichtet haben.

Der RC Merken angelte sich zudem noch ein Schwarzwälder Ringertalent. Timo Moosmann wechselt ebenfalls zu den Rheinländern. Dies bestätigte Tennenbronns Trainer Matthias Brenn. „Da uns neben Timo auch Mario Bechtel verlassen hat, haben wir noch einiges zu tun“, so Brenn. Als möglicher Zugang wird Florian Neumaier vomASV Nendingen) gehandelt. Brenn dementierte dies nicht und meinte: „Man kennt sich und spricht miteinander.“