"Martina ist nicht wegzudenken"  rund um die Villinger Volleyballerinnen

TV Villingen nun im Kreis der Titelfavoriten in der 3. Liga. Auch Konkurrenten vom Aufsteiger beeindruckt

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Mit dem 3:1-Erfolg gegen Sinsheim gelang den Volleyballerinnen des TV Villingen am Samstag bereits der neunte Sieg in Folge. Bei noch acht ausstehenden Spielen ist das Team aus der Doppelstadt schon jetzt einer der besten Aufsteiger in der noch jungen Drittliga-Geschichte.

Duo: Seit vergangenem Wochenende ist das ehemalige Quartett an der Tabellenspitze zu einem Duett geschrumpft. Spitzenreiter SV Wiesbaden II (35 Punkte) ließ beim 3:0-Heimsieg gegen Stuttgart erwartungsgemäß nichts anbrennen. Der bisherige Tabellenzweite Sinsheim (31) ging in Villingen (34) ebenso leer aus wie der Tabellenvierte TV Holz (31) in eigener Halle gegen Waldgirmes (29). Da am kommenden Wochenende Sinsheim und Holz im direkten Duell aufeinandertreffen, könnte sich das Spitzenduo weiter absetzen. Villingen spielt am Samstag bei der TSG Heidelberg-Rohrbach (8).

Sinsheim: Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga 2012 versucht der SV Sinsheim, zumindest den Sprung in die 2. Liga zu schaffen. In der vergangenen Saison kam kurzfristig vom Gesamtverein die Absage, nachdem Sinsheim bereits in die 2. Liga Süd eingegliedert war. Jetzt will der Verein entscheiden, ob ein neuer Anlauf genommen wird. „Wir haben in dieser Woche die entscheidenden Gespräche. Wir Volleyballerinnen möchten gern in die 2. Liga, doch als Abteilung ist das allein nicht zu stemmen“, sagte Sinsheims Trainerin Natalia Antanovich am Samstag in der Hoptbühlhalle.

Lob: Mit ihrer Aussage, Villingen verfüge über die beste Abwehr der Liga, erntete Natalia Antanovich viel Applaus von den Villinger Zuschauern. Schon während des Spiels war auf der Tribüne ein Raunen zu vernehmen, wenn die Villinger Spielerinnen selbst schier aussichtslose Bälle erkämpften. „Es freut mich natürlich, wenn wir derartiges Lob erhalten. Schließlich hat die Sinsheimer Trainerin höherklassig gespielt. Ihr Urteil hat Gewicht“, nahm auch Villingens Trainer Sven Johansson das Lob gerne entgegen. Dabei wird die Feldabwehr in den Übungseinheiten nicht explizit trainiert. Johansson: „Meine Spielerinnen bringen die technischen Voraussetzungen für eine gute Abwehrarbeit mit. Der Rest ist Kopfsache.“

Athletik: Neben der Abwehr ist die Villinger Mannschaft auch im athletischen Bereich spitze in der Liga. So lassen sich Größennachteile ausgleichen und die Gegner beeindrucken. Die Grundlagen dafür legt Athletiktrainerin Grit Müller, die jeweils dienstags nach den Volleyball-Übungseinheiten mit der Mannschaft trainiert.

Top-Form: Seit mehreren Jahren spielt Martina Bradacova bereits für den TV Villingen. Was die Tschechin gegenwärtig an Leistung abliefert, ist sicherlich das Beste in ihrer Villinger Zeit. „Ich fühle mich wohl und das Spiel mit der Mannschaft macht einfach Spaß“, sagt die Angreiferin, die am Samstag bei Angaben, Angriffen und in der Abwehr nahezu fehlerfrei agierte. „Martina ist zu einer echten Führungsspielerin gereift, zu der die jungen Spielerinnen aufschauen. Sie ist aus unserem Team nicht wegzudenken“, weiß Johansson um die Qualitäten der Spielerin. Der große Ehrgeiz der Volleyballerin wurde in einer Situation besonders deutlich, als Bradacova in der Abwehr unter dem Jubel der Fans einen Ball sogar noch vom Kampfrichtertisch holte.

Entwicklung: Der große Leistungssprung, den die Villinger Mannschaft in den vergangenen eineinhalb Jahren vollzog, wird immer deutlicher. Selbst Rückstände werfen das Team nicht mehr um. „Diese Tugend haben wir aus der Regionalliga mitgenommen. Ein verlorener Satz motiviert uns eher. Es ist kein Zufall, dass wir Comeback-Qualitäten haben. Die Mannschaft ist gereift und hat viel Selbstvertrauen“, fügt Johansson an. Er und sein Co-Trainer Robert Senk leben dieses Selbstvertrauen vor. „Für mich wäre selbst ein 5:21-Rückstand kein Grund, einen Satz freiwillig abzugeben. Diese Einstellung hat die Mannschaft verinnerlicht“, freut sich der Trainer.

Finanzen: Der gegenwärtige Höhenflug mit vielen begeisternden Spielen geht beim TV Villingen allerdings nicht mit einem Aufschwung im Sponsorenbereich einher. Zwar dürfen die Verantwortlichen auf einen seit Jahren engagierten und treuen Sponsorenkreis bauen, doch ein Großsponsor ist weiterhin nicht in Sicht. Auch deshalb wird der Verein in naher Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichten. „Unabhängig davon suchen wir nach mehr Sponsoren. Die Mannschaft spielt erfolgreich, kommt sympathisch rüber und bietet für Sponsoren alle denkbaren Möglichkeiten“, sagt TV-Vorsitzender Manfred Herzner und hofft, dass sich Interessenten bei ihm melden.