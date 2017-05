Regionalsport Schwarzwald Martin Hettich: "Hoffe auf Kappel"

Trainer des FC Triberg tippt den 27. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) SV Rietheim – VfB Villingen. „Der VfB ist trotz der Heimniederlage am Mittwoch im Stadt-Derby gut in Schwung. Rietheim hat am Mittwoch vier Tore erzielt, aber nicht gewonnen. Ich tippe Spiel 1:1.“

FC Weilersbach – FC Triberg. „Unser 1:1 am Mittwoch gegen Königsfeld war natürlich zu wenig. Da haben wir eine große Chance liegen gelassen. Weiterhin ist für uns jede Partie ein Endspiel. Wir sind unter Zugzwang. Weilersbach hat mit dem Punktgewinn bei Hajduk gezeigt, was die Elf drauf hat und welch schwierige Aufgabe uns erwartet.“

FV Marbach – FC Königsfeld II. „Marbach ist Meister und wird den ersten Auftritt als solcher vor den eigenen Fans genießen. Da ist bestimmt einiges los. Königsfeld hat gegen uns eine ordentliche Leistung gezeigt. Marbach wird sich aber mit 2:1 durchsetzen.“

FC Fischbach – DJK Villingen II. „Eine offene Partie. Beide sind punktgleich Es wird eine Partie auf Augenhöhe. Ich tippe auf ein 2:2.“

FC Tannheim – Sportfreunde Neukirch. „Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg und sind punktgleich. Da spielen sicherlich auch die Nerven eine Rolle. Mein Tipp: 1:1.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Peterzell. „Bei Peterzell stimmen zuletzt die Ergebnisse nicht. Dadurch ging es in der Tabelle etwas nach unten. Die SG Buchenberg scheint mir aktuell besser in Form zu sein und gewinnt 1:0.“

FC Unterkirnach – FC Gütenbach. „Für Unterkirnach zählt nur ein Sieg, um weiterhin eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu besitzen. Gütenbach kann befreit aufspielen. Sie wissen, dass sie kommende Saison in der Kreisliga B antreten. Gütenbach wird es Unterkirnach sehr schwer machen. Mein Tipp: 3:1.“

FC Kappel – NK Hajduk Villingen. „In der Partie hoffe ich natürlich auf Schützenhilfe von Kappel für uns. Hajduk steht in der Liga einen Punkt vor uns und sollte dieses Spiel aus unserer Sicht nicht gewinnen. Ich tippe 2:1 für Kappel.“