Regionalsport Schwarzwald Martin Braun zu seinem Rücktritt: "Es war der richtige Zeitpunkt"

Sieben Jahre war Martin Braun mitverantwortlich für die Geschicke des FC 08 Villingen. Nun gab er seinen sofortigen Rücktritt bekann. Im SÜDKURIER-Interview zieht der 48-jährige Ex-Profi Bilanz

Was war Ihr schönstes Erlebnis in den sieben Jahren beim FC 08?

Besonders positiv ist mir meine erste Saison als Trainer in Erinnerung. Anfangs wurden wir als Abstiegskandidat gehandelt, erreichten dann aber Platz 3 in der Oberliga. Das war sportlich schon sehr beachtlich.

Welchen Rang nimmt in dieser Bewertung das Pokalspiel im Sommer 2016 gegen Schalke 04 ein?

Das war für den Verein ein extrem wichtiges Ereignis – nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht. Als Profi habe ich früher ja auch schon gegen Teams wie Schalke gespielt, aber als Verantwortlicher eines Oberligisten war das ebenfalls ein herausragendes Erlebnis.

Was bleibt als negativste Erinnerung beim FC 08?

Bezogen auf ein Spiel würde ich sagen: Das Ausscheiden im Pokal-Halbfinale in Radolfzell im April 2013, als wir die große Chance hatten, ins Südbadische Pokal-Finale einzuziehen.

Und der Abstieg des FC 08 aus der Oberliga 2015/16?

Natürlich ist ein Abstieg immer bitter, in einem Verein wie dem FC 08 musste man damit aber früher oder später einmal rechnen. Ein Abstieg kann auch positive Seiten haben – wenn man Lehren daraus zieht und die wirtschaftliche Problematik in den Griff bekommt. Nicht zuletzt aufgrund des gleichzeitigen Pokalsieges war das bei uns der Fall, so dass wir heute sportlich und wirtschaftlich besser aufgestellt sind als vor dem Abstieg.

Welcher Spieler hatte in Ihren sieben Jahren beim FC 08 das größte Potenzial?

Vom Potenzial her absolut Ali Günes. Bei ihm musste ich auch vergangene Saison trotz seines gehobenen Fußball-Alters noch manches Mal schmunzeln, wenn er wieder einmal sein Können aufblitzen ließ. Bei den Spielern, die keine Ex-Profis waren, würde ich David D’Incau und dann auch noch Tobias Weißhaar nennen. Die hätten vom Können her höher spielen können.

Und wer kam dem Spieler Martin Braun am nächsten?

Von der Art und Weise zu spielen würde ich sagen: Markus Knackmuß. Er hat viele Dinge ähnlich gemacht wie ich. Und außerdem Tobias Bea, bei dem ich nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Persönlichkeit her Parallelen zu mir sehe.

Dem Vernehmen nach gab es im Vorstand der Nullachter nicht immer nur eitel Sonnenschein. Ist das auch ein Grund für Ihren Rückzug?

Diskussionen gehören dazu, wenn man etwas weiterentwickeln möchte. Die Kunst dabei ist, sachliche Argumente auszutauschen. Der Hauptgrund war, dass ich mich nach sieben Jahren neu orientieren möchte. Und, dass ich die Prüfung als Berufs-Trainer in der Schweiz bestanden habe, so dass mich ein neues Betätigungsfeld reizt.

War es der richtige Zeitpunkt, aufzuhören?

Das denke ich auf jeden Fall. Ich kann jedem Einzelnen im Verein mit gutem Gewissen in die Augen schauen, hinterlasse ein gut bestelltes Feld. Wir haben den Verein stabilisiert, ihn zukunftsfähig gemacht. Ein solcher Konsolidierungskurs, wie er beim FC 08 in den vergangenen Jahren nötig war, geht oft mit sportlichem Substanzverlust einher. Dass dies in Villingen nicht der Fall war, ist eine Ausnahme. Darauf können alle Verantwortlichen auch etwas stolz sein.

Wo wird es Sie künftig sportlich hinziehen?

Ich fühle mich im Schwarzwald sehr wohl, baue gerade ein Haus in Löffingen, organisiere zudem ein interessantes Bauprojekt als Gesellschafter mit. Ich möchte nicht völlig aus der Region weg, daher ist eine Tätigkeit im Raum Freiburg, Bodensee oder natürlich in der Schweiz denkbar. Ich habe überhaupt keinen Zeitdruck, werde aber sicher in nächster Zeit ein paar Gespräche führen.

Wird es einen „harten Schnitt“ geben oder verfolgen Sie Spiele des FC 08 Villingen weiterhin vor Ort?

Ich werde bei den beiden Vorbereitungsspielen an diesem Wochenende dabei sein, ebenso am Freitag beim Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen. Diese Spiele habe ich noch organisiert. Danach werde ich mich meinen Plänen widmen und eher seltener die Nullacht-Partien anschauen.

Und wenn der Vorstand anruft und einen Tipp von Ihnen will?

Wenn man mich kontaktiert, sage ich gerne meine Meinung. Warum auch nicht? Allerdings sind jetzt aber erst einmal andere Personen am Zug, da möchte ich nicht hineinreden.

Ein Wort zu Jago Maric, den Sie als Spieler ebenso wie als Trainer erlebt haben?

Ich freue mich für Jago, dass der FC 08 wieder Oberliga spielt. Es ist wichtig, dass solche verdienten Spieler wie er dann auch als Trainer Verantwortung übernehmen können. Ich habe ihm damals geraten, die Trainerscheine zu machen und ihn dabei unterstützt. In der Oberliga Trainer zu sein ist noch anspruchsvoller als in der Verbandsliga – es ist eine spannende Aufgabe.

Was trauen Sie Villingen in der Oberliga-Saison 2017/18 zu?

Die Mannschaft hat ein stabiles Oberliga-Niveau. Die beiden spanischen Neuzugänge werden dieses zusätzlich anheben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC 08 in große Abstiegsgefahr geraten könnte.

Zur Person

Martin Braun ist am 18. November 1968 in Löffingen geboren. Nach zehn Jahren bei seinem Heimatverein FC Löffingen, trug er von 1984 bis 1990 das Trikot des FV Donaueschingen. In seiner Fußball-Profi-Karriere (1990 bis 2003) spielte Braun unter anderem für den SC Freiburg, den 1. FC Köln und Rapid Wien. Von 2010 bis 2015 war er Trainer beim FC 08 Villingen, danach zwei Jahre Sportvorstand bei den Nullachtern. Nun will Braun sich nach seiner bestandenen Prüfung zum Berufs-Trainer neu orientieren und gab deshalb am Donnerstag seinen vorzeitigen Rücktritt beim FC 08 bekannt.