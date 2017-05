Regionalsport Schwarzwald Markus Knackmuß: Ich bin stolz auf die Jungs

Mit dem 5:1-Sieg beim Hegauer FV schaffte der FC Furtwangen am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Der SÜDKURIER sprach mit Trainer Markus Knackmuß

Glückwunsch Herr Knackmuß. Wie groß ist die Erleichterung?

Die Freude ist schon extrem groß. Wir wollten die gute Form der vergangenen Wochen bestätigen und uns keinen Druck machen. Das hat geklappt.

Wo und wie wurde der Klassenerhalt gefeiert?

Zuerst auf dem Platz in Welschingen und am Abend im Furtwanger Clubhaus. Das natürlich etwas Tolles. Da wir zusammen mit einem Bus im Hegau waren, gestaltete sich die Rückfahrt sehr ausgelassen.

Nach drei Minuten führte Ihre Elf bereits mit 2:0. War das bereits die frühzeitige Vorentscheidung?

Der Spielstand gab uns Sicherheit. Der Elfmeter zum 1:0 war berechtigt und auch das 2:0 war schön herausgespielt. Genau so hatte ich mir das vorgestellt.

Noch am Samstagabend stand im Videotext ein 5:1-Sieg für den Hegauer FV. Haben Sie Reaktionen bekommen?

Auch im Internet stand kurzzeitig 5:1 für Hegau. Unmittelbar nach Spielschluss riefen Verantwortliche vom FC Salem an und wollten den Sieg vom Hegauer FV bestätigt haben. Die Salemer waren schon mächtig in Feierlaune. Ich glaube, sie waren sehr geknickt, als ihnen unser Sieg übermittelt wurde. Salem muss nun hoffen, dass sich Singen in der Aufstiegsrunde durchsetzt.

Der Blick muss nach vorne gehen. Wie lässt sich eine derartige Zittersaison zukünftig vermeiden?

Dafür gab es Gründe. Der Abgang von Markus Ringwald. Jan Meier fehlte ein halbes Jahr. Spieler wie Johannes Stumpp. Patrick Eschle oder unser Abwehrchef Jakob Prezer fielen über Monate aus. Heute bin ich stolz auf meine Jungs. Wir haben es geschafft. Ab morgen müssen wir daran arbeiten, es in der neuen Saison besser zu machen.

Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um die ersten Neuzugänge zu nennen?

Würde ich gern machen, darf es aber nicht, da die Spieler noch bei ihren Vereinen im Einsatz sind. Was wir haben, sind drei Zusagen. Was wir bisher noch nicht haben, ist ein zweiter Torhüter, den wir ganz dringend brauchen.