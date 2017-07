Mario Maus setzt auf Tempofußball

Fußball-Bezirksligisten in der Saisonvorbereitung (5): FC Hochemmingen

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit Platz vier und 50 Punkten hat der FC Hochemmingen seine Premierensaison im Bezirksoberhaus ausgezeichnet abgeschlossen. Möglichst daran anzuknüpfen ist die Herausforderung im zweiten Jahr. Sieben neuen Spielern stehen keine Abgänge gegenüber. Mit Mario Maus hat ein neuer Trainer die Vorbereitung und Verantwortung übernommen. Maus folgt auf Roland Waldraff. Für den 32-jährigen Maus ist es die erste Trainerstation überhaupt.

Schon als Teenager wechselte der aus Tengen-Watteringen stammende Maus zum SC Freiburg, wo er von Trainer Christian Streich geprägt wurde. Viele Jahre spielte Maus danach beim FC 08 Villingen. Obwohl noch im besten Fußballalter, will sich Maus ganz auf die Trainerarbeit konzentrieren. "Ich sehe mich eher als Kumpeltyp den Spielern gegenüber. Von den Trainern Christian Streich und Kristijan Djordjevic beim FC 08 habe ich mir einiges abgeschaut. Ich versuche, eine Mischung aus beiden Trainern zu sein", sagt der inzwischen in Hochemmingen wohnende Maus.

Sieben Zugänge sollen die personellen Möglichkeiten erweitern. Sebastian Fischer und Stephan Bader kamen vom SV Rietheim, Estradios Chaziioannidis vom FC Bad Dürrheim, Timo Erath, Mika Fleischmann und Simon Seyerle aus dem eigenen Nachwuchs. Dazu der zuletzt vereinslose Jens Ender. Aktuell stehen 25 Spieler im Kader. "Die Platzierung von der vergangenen Saison zu wiederholen wäre überragend. Zunächst aber strebe ich einen einstelligen Tabellenplatz an", sagt Maus. Viele Konkurrenten wüssten nun, wie Hochemmingen spielt. Der Überraschungseffekt aus der ersten Saison sei weg. Maus: "Das zweite Jahr in der Liga wird mit Sicherheit schwieriger. Die Liga ist stark und ausgeglichen besetzt. Aber meine Jungs sind alle sehr ehrgeizig und die nachrückenden Akteure üben Druck aus. Wir sind gut aufgestellt."

Maus setzt in seinen taktischen Planungen auf den Tempofußball. "Defensiv sicher stehen und stets viel Druck nach vorne ausüben", lautet das Credo des neuen Übungsleiters. Zunächst gilt es jedoch den zuletzt guten Fitnessstand wieder herzustellen. "Wir werden in der Vorbereitung einige Laufeinheiten haben. Dann gilt es unsere Stärken im spielerischen Bereich wieder in den Vordergrund zu stellen. Abstellen müssen wir unbedingt die Leichtsinnsfehler, die uns einige Punkte gekostet haben", betont Mario Maus. In der Liga sieht er die Konkurrenten aus Königsfeld, Gutmadingen und Geisingen als Topfavoriten für die Meisterschaft. "Wenn es Geisingen und Gutmadingen unter sich ausmachen, würde es mich nicht überraschen."

Die Vorbereitungsspiele der Hochemminger beginnen am Samstag beim Kreisligisten SG Buchenberg/Neuhausen. Am 22. Juli gastiert die Elf beim FC 08 Villingen II, bevor die Elf am 29. Juli gegen den VfR Stockach erstmals auf eigenem Platz spielt.