Mario Maus folgt auf Waldraff

Trainer-Wechsel im Sommer beim FC Hochemmingen

Fußball, Bezirksliga: (jsi) Mario Maus wird zur neuen Saison Trainer des FC Hochemmingen. Der ehemalige Rechtsverteidiger des FC 08 Villingen folgt damit auf den aktuellen Coach Roland Waldraff, der den Verein nach sechs Spielzeiten verlassen wird. „Ich wollte schon immer Trainer werden. Dass es mit Hochemmingen klappt, ist wunderbar, denn ich wohne nur 100 Meter neben dem Platz. Ich möchte an die Spieler das weitergeben, was ich in meiner Karriere erlebt habe und will ihnen Tipps geben“, so Maus zu seiner neuen Herausforderung. Was die Planung bezüglich der Spielklasse angeht, sagt Maus: „Wir denken nicht an die Landesliga, aber die Relegation in der laufenden Runde wäre nett.“ Offen ist, ob Maus als Spielertrainer agieren wird. „Wenn die Knochen mitmachen und Not am Mann ist“, lacht er.