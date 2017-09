Regionalsport Schwarzwald Maric warnt vor zu hohen Erwartungen

Rund um den Heimsieg des FC 08 Villinge. Nullachter mit dem besten Zuschauer-Schnitt

Fußball-Oberliga: Der 2:1-Heimerfolg gegen Mitaufsteiger SGV Freiberg war für den FC 08 Villingen enorm wichtig – man spürte quasi das Durchatmen nach Schlusspfiff. So standen die drei Punkte im Zentrum des Interesses und weniger die Tatsache, dass die Nullachter bei einer konsequenten Chancenverwertung erst gar nicht hätten anfangen müssen, um den Sieg zu zittern. Angesichts des Ausfalls von wichtigen Akteuren von Kapitän Benedikt Haibt, Pablo Gil, Gianluca Serpa und dem Langzeitverletzten Danilo Cristilli, der frühestens in der Winterpause zurückkehrt, bewies die Mannschaft erneut, dass sie auch in der Breite sehr gut aufgestellt ist.

Erwartungen: Eine Aufgabe innerhalb des Vereins ist nun, die überbordenden Erwartungen zu dämpfen – und zwar weniger in der Mannschaft selbst als vielmehr im Umfeld. Auch am Samstag war diese Erwartungshaltung spürbar. FC 08-Trainer Jago Maric bezog dazu in der anschließenden Pressekonferenz auch deutlich: „Was ich nicht verstehe, sind Teile unserer Zuschauer, die anstatt unsere Mannschaft nach dem Anschlusstreffer der Freiberger anzufeuern, unzufrieden reagieren“, so der Trainer. Maric machte deutlich, dass man nun nicht mehr in der Verbandsliga, sondern eine Etage höher spiele. „Wir können nicht davon ausgehen, dass wir hier jeden Gegner aus dem Stadion schießen, dafür ist die Qualität der Mannschaften in der Oberliga einfach viel zu hoch“, so Maric. Für die Aussage gab es im VIP-Zelt kräftigen Beifall.

Zuschauermagnet: Bislang hat der FC 08 nach seiner Rückkehr die Oberliga kräftig aufgemischt – das zeigte sich an den immer wiederkehrenden Aussagen der gegnerischen Trainer, wie stark dieses Villinger Team doch sei. Die Besucher honorieren die Leistungen der Nullachter. Nach dem fünften Spieltag führt der FC 08 die Zuschauer-Tabelle der Oberliga an: Mehr als 1000 Zuschauer haben im Schnitt die Spiele im ebm-papst-Stadion besucht. Das sind deutlich mehr als der Zweitplatzierte Bahlinger SC (886) und der Ex-Zweitligist SSV Reutlingen (883). Auch wenn Konkurrenz durch zeitgleiche Bundesliga-Spiele und schlechteres Wetter künftig für einen Rückgang sorgen dürften. Bislang können die Verantwortlichen rundum zufrieden sein.

Härtetest: Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen kann die Maric-Elf die nächste Aufgabe befreit angehen. Da geht es zum Titelaspiranten Bissingen, der bei acht Punkten schon einige Zähler hat liegen lassen. Der letztjährige Vize-Meister, der in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga knapp gescheitert war, sollte daher unbedingt gegen den FC 08 gewinnen. Für die Villinger Verletzten Benedikt Haibt (der frühestens in zwei Wochen gegen Balingen eine Option scheint) und Pablo Gil (bei dem es wohl noch länger dauert) kommt dieses Spiel zu früh, hingegen steht Gianluca Serpa in Bissingen wieder zur Verfügung.

Unzufriedenheit: Sechs bis acht Teams galten im Vorfeld als Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen können. Bei einigen von diesen ist bereits jetzt Unzufriedenheit angesagt, denn einzig der FC Nöttingen hat mit vier Siegen in vier Partien die Maximalpunktzahl herausgeholt. Es zeigt sich auch, dass diejenigen Vereine, die ihren Kader massiv ergänzt beziehungsweise umgestellt haben, doch noch eine Weile brauchen. Dies betrifft vor allem den als Topfavorit gestarteten 1. CfR Pforzheim, der in fünf Spielen nur einen Sieg feiern durfte. „Feuer unterm Dach“ ist auch wieder einmal beim SSV Reutlingen, der nach dem 1:2 gegen Aufsteiger Backnang ebenfalls noch auf den zweiten Saisonsieg warten muss. Bei noch 29 Spieltagen gibt es aber genügend Möglichkeiten, um das gesteckte Saisonziel zu erreichen.

