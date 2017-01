Marc El-Sayed von den Wild Wings: Vertrauen in Tore umgemünzt

Schwenninger Stürmer spielt eine klasse Saison. Erstmals drei Treffer in einem DEL-Spiel erzielt

Eishockey: Pat Cortina hatte das Unheil kommen sehen. „Wir waren in den letzten fünf Minuten fast nur in unserem Abwehrdrittel beschäftigt. Irgendwann geht der Puck rein, das Tor war einfach fällig. Da spielt es keine Rolle, wann es fällt.“ So kommentierte Schwenningens Trainer nach der Partie gegen Ingolstadt den späten 4:4-Ausgleich, den Daniel Irmen 2,8 Sekunden vor Schluss erzielte. Weil für den 52-Jährigen der Gegentreffer die logische Folge der Ingolstädter Schlussoffensive und Schwenninger Fehlerkette war, wirkte Cortina auch nicht sonderlich frustriert und zog ein positives Fazit nach dem 5:4-Sieg nach Verlängerung. „Immerhin lagen wir mit 1:3 in Rückstand. Da kann man mit zwei Punkten zufrieden sein.“

Im Gegensatz zum Trainer machte Marc El-Sayed aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Wenn du in letzter Sekunde ein Tor kassierst, ist das sehr ärgerlich“, grummelte der Mittelstürmer. Wenigstens konnte sich der Mann mit der Nummer 91 mit seiner persönlichen Bilanz trösten. Drei Tore in einem Spiel – das war El-Sayed bei seinen 313 DEL-Einsätzen zuvor noch nicht gelungen. Damit nicht genug: Mit 19 Scorerpunkten (11 Tore/ 8 Assists) verbuchte der Angreifer, der am Mittwoch seinen 26. Geburtstag feiert, schon 14 Spiele vor Ende der Hauptrunde einen persönlichen Saisonrekord.

El-Sayed spielt aktuell bei den Wild Wings jene Rolle, die ein Jahr zuvor Marcel Kurth inne hatte. Vor seinem Wechsel nach Schwenningen vermochte sich der Linksschütze in Nürnberg nicht in den Vordergrund zu spielen. Kaum setzte der einsneunundachtzig große und 100 Kilogramm schwere Profi in Schwenningen seinen Fuß aufs Eis, explodierte er förmlich und zählt inzwischen zu den Leistungsträgern bei den Wild Wings. „El-Sayed spielt eine wichtige Rolle in der Mannschaft. Er ist auch stark in Über- und Unterzahl und hat sich die Tore verdient“, urteilt Cortina über seinen Schützling.

Der Spieler gibt die verbalen Blumen gerne zurück. „Jeder DEL-Spieler ist gut, wenn er das notwendige Vertrauen kriegt“, sagt El-Sayed. Cortina schenkt ihm Vertrauen und Eiszeit im Überfluss. Beides hatte das einstige Top-Talent des deutschen Eishockeys bei seinen Stationen zuvor schmerzlich vermisst. Als Teamplayer weiß El-Sayed genau, dass sein Hattrick gegen Ingolstadt nicht vom Himmel fiel, sondern das Ergebnis einer Gemeinschaftsproduktion war. „An meinen drei Toren haben auch die anderen großen Anteil. Zweimal hat mir Uli Maurer super aufgelegt und einmal Andrée Hult.“ Ein bisschen Dusel war natürlich auch dabei, vor allem beim Tor zum 4:3. „So, wie der Verteidiger stand, wusste ich nur, dass ich in die kurze Ecke schießen muss. Der Rest war Glück“, beschrieb El-Sayed jenen Schuss, der haargenau in den Winkel passte.

Nur gut, dass der Angreifer, der nach seiner Hochzeit eigentlich Marc Scherer-El-Sayed heißt, bei den Wild Wings auch für die kommende Runde unter Vertrag steht. Derart spektakuläre Tore, wie er sie gegen Ingolstadt erzielte, wecken auch bei der DEL-Konkurrenz reges Interesse.

