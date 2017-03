Regionalsport Schwarzwald Marbachs Trainer Michael Henseleit: "Ich bin stolz auf meine Jungs"

Rückblick auf den 20. Spieltag in Kreisliga A 1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der FV Marbach ist der große Gewinner des Wochenendes. Die Elf von Trainer Michael Henseleit gewann die eigene Partie in Tannheim mit 4:1 und profitierte von der Niederlage des bisherigen Tabellenzweiten FC Triberg. Der Vorsprung an der Spitze wurde auf elf Punkte ausgebaut. Henseleit hatte sich am Vortag das Verfolgerduell zwischen Hajduk Villingen und Triberg (2:0) angeschaut. Das den Marbacher Wünschen entsprechende Ergebnis gab der Elf zusätzlich Schwung für die Partie in Tannheim. „Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir haben den Hartplatz angenommen“, sagt Henseleit, der im Vorfeld den Platz angeschaut und angemessen hatte. „Das war klar, dass eine Vierer-Abwehrkette nichts bringt. Wir haben auf dem schmalen Platz genau das gezeigt, was ich sehen wollte“, freute sich Henseleit.

Mit einem 3:1-Erfolg kehrte der FC Fischbach aus Unterkirnach zurück. Trainer Günter Hirsch sprach von einem guten Spiel von beiden Teams. „Da war ein hohes Tempo drin. Unterkirnach präsentierte sich deutlich besser, als es der Tabellenplatz erwarten ließ. In der Verfassung wird Unterkirnach nicht absteigen“, sagt Hirsch. Bei seiner Elf habe viel gepasst. „Wir haben eine sehr geschlossene Leistung gezeigt. Mich freuen die deutlichen Fortschritte unserer jungen Spieler. Da ist Potenzial da, um in der kommenden Saison anzugreifen“, fügt Hirsch an.

Knapp verpasste Schlusslicht FC Gütenbach beim 2.2-Unentschieden gegen den VfB Villingen den ersten Saisonsieg. Das vierte Unentschieden nehmen die Gütenbacher dennoch gern mit. „Ein verdienter Punkt. Drei Zähler wären nach dem Spielverlauf vielleicht zu viel gewesen“, lautet die Einschätzung von Trainer Pascal Schiller. Der FC Gütenbach hat weiterhin das Ziel, den letzten Tabellenplatz noch abzugeben und Schiller weiß auch schon, wann es passieren soll. „Spätestens am 9. April, wenn wie den FC Königsfeld II erwarten. Unsere Mannschaft macht in ihrer Entwicklung Schritte in die richtige Richtung.“

Sauer war nach der Partie in Gütenbach hingegen Antonio Szarmach, Trainer des VfB Villingen. Seine Elf verspielte eine 2:0-Führung. „Wir haben selbst zwei eher glückliche Tore erzielt und dann das Spiel aus der Hand gegeben. Wir machen zu viele schwerwiegende Fehler und laden die Gegner zum Tore schießen ein“, ärgert sich Szarmach. Nun gelte es ganz schnell, den bedrohlichen Abwärtstrend zu stoppen. Von Platz vier wurde der VfB auf Rang zehn durchgereicht. Eine bisher gute Saison droht zu kippen.

Beim 5:0-Erfolg des FC Peterzell gegen den FC Königsfeld stand natürlich der fünffache Torschütze Dennis Haas im Mittelpunkt. „Er hat sich ein dickes Lob verdient und seine Qualitäten eindrucksvoll nachgewiesen. Er hat indes auch gute Vorarbeiter. Deshalb möchte ich die ganze Mannschaft würdigen“, sagt Trainer Giovanni Mercuri. Der Trainer hatte nach der schwachen Leistung in Triberg (0:4) eine Steigerung gefordert und diese auch bekommen. Mercuri: „Wir tun gut daran, den klaren Erfolg richtig einzuordnen. Ich will noch mehr Siege von meiner Mannschaft, denn unser primäres Ziel ist es, den vierten Platz ins Ziel zu bringen. Das wäre in der Premierensaison in der Liga eine klasse Geschichte.“

Die SG Buchenberg/Neuhausen hat dank des 3:1-Erfolgs gegen Weilersbach auch das zweite Heimspiel im neuen Kalenderjahr gewonnen. „Unter erschwerten Bedingungen“, stellt Trainer Hannes Feucht fest. Personell gehe die SG gegenwärtig am Limit. „Ich weiß derzeit oftmals erst am Freitag, wer mir am Wochenende zur Verfügung stehen wird. Vor diesem Hintergrund nehmen wir die drei Punkte gern mit“, ergänzt Feucht. Er sieht in den Aktionen und in der Spielgestaltung indes „noch viel Luft nach oben“. Vor allem müsse seine Mannschaft im Abschluss effizienter austreten.