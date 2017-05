Regionalsport Schwarzwald Marbacher Meisterstück

26. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Hajduk Villingen und FC Triberg sieglos

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der FV Marbach steht bereits vier Spieltage vor Saisonende als Meister in der Kreisliga A, Staffel 1 fest. Die Marbacher feierten am Mittwoch einen deutlichen Sieg beim Schlusslicht FC Gütenbach. Da zugleich Hajduk Villingen zu Hause gegen den FC Weilersbach nur zu einem 1:1-Unentschieden kam, sind die Marbacher nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Somit spielt das Team von Trainer Michael Henseleit in der kommenden Saison in der Bezirksliga Schwarzwald.

Der Kampf um Platz zwei und somit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bleibt in der Kreisliga A 1 spannend. Hier gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hajduk Villingen und dem FC Triberg, der gegen den Vorletzten FC Königsfeld II lediglich zu einem Punkt kam.

FC Gütenbach – FV Marbach 1:6 (1:5). Der Spitzenreiter ließ auf dem Weg zur Meisterschaft nichts anbrennen. Nur in Hälfte zwei war der Gastgeber ebenbürtig. Tore: 0:1 (8.) Mark Dennis Brusche, 0:2 (20.) Stefan Henseleit, 0:3 (22.) Luis Kohlermann, 0:4 (24.) Florian Ehmann, 1:4 (27.) Marcel Dorer, 1:5 (39.) Ehmann, 1:6 (88.) Ehmann. ZS: 50. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

FC Tannheim – FC Kappel 0:1 (0:1). Tannheim war die bessere Mannschaft, vergab allerdings eine Möglichkeit nach der anderen. Kappel machte es vor dem Tor besser und gewann glücklich. Tor: 0:1 (17.) Marius Süß. ZS: 50. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Triberg – FC Königsfeld II 1:1 (1:1). Die Hausherren lieferten vor eigener Kulisse ein schwaches Spiel ab und kamen gegen den Vorletzten nicht über ein 1:1-Remis hinaus. In Halbzeit zwei war es eine Partie auf ein Tor, doch Königsfeld erkämpfte sich den Zähler. Tore: 0:1 (17.) Yannik Aister. 1:1 (41./FE) Coskun Öztürk. ZS: 40. SR: Adnan Dracic (Villingen).

NK Hajduk Villingen – FC Weilersbach 1:1 (0:1). Hajduk begann stark. Nach 15 Minuten parierte der Gästekeeper, nachdem ein Spieler des Heimteams allein auf das Tor zulief. Tolga Sözer traf per Elfmeter zum 0:1. Der Ausgleich fiel durch einen Fernschuss. Nach dem 1:1 drückte Hajduk. Doch auch Weilersbach hatte Chancen. Fünf Minuten vor dem Ende trafen die Gäste den Innenpfosten. Tore: 0:1 (24. FE) Sözer, 1:1 (57.) Hrvoje Jozinovic. ZS: 40. SR: Pedro De Vega (Triberg).

VfB Villingen – DJK Villingen II 0:1 (0:1) Dank einer starken Leistung von Keeper Christian Reser gewann die DJK das Villinger Stadtderby. Der VfB hatte durch Restle, Bitter, Rudenko oder Ade viele hochkarätige Chancen, doch entweder Pfosten, Latte oder Reser standen einem Treffer im Weg. Das Tor des Tages gelang Manuel Rogowski mit einem platzierten Schuss im Strafraum. Tore: 0:1 (42.) Rogowski. ZS: 70. SR: Raphael Kessler (Billigheim).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Fischbach 3:2 (2:0). Die SG hatte Hälfte eins komplett im Griff und führte nach Toren von Dino Stogiannidis und Daniel Jäckle mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer kurz nach der Pause übte Fischbach Druck aus, Sandro Dalfovo sorgte aber mit dem 3:1 nach einer Stunde für die vermeintliche Entscheidung. In einer turbulenten Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten gelang den Gästen nur noch das 2:3 durch Gerd Müller. Tore: 1:0 (30.) Stogiannidis, 2:0 (35.) Jäckle, 2:1 (48.) Mohamed Majoubi, 3:1 (60.) Dalfovo, 3:2 (85.) Müller. ZS: 80. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

FC Peterzell – SV Rietheim 4:4 (1:2). In einem fehlerbehafteten Spiel gingen die Gäste verdient mit 2:1 in die Pause. Auch in Hälfte zwei ging Rietheim zweimal in Führung, der späte Ausgleich der Peterzeller sorgte aber für eine gerechte Punkteteilung. Tore: 0:1 (12.) Markus Neumann, 0:2 (23.) Manuel Geiger, 1:2 (45.) Fabian Wall (FE), 2:2 (52.) Wall (FE), 2:3 ((54.) Neumann, 3:3 (67.) Daniel Storz, 3:4 (76.) Geiger, 4:4 (90.) Storz. ZS: 80. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).

Spfr. Neukirch – FC Unterkirnach 3:1 (2:1). Abstiegskampf pur: In einem kampfbetonten Spiel gingen die Sportfreunde durch eine Direktabnahme von Michael Burger früh in Front. Statt des 2:0 folgte der Unterkirnacher Ausgleich durch Marius Hönig per Elfmeter. Benedikt Maier brachte die Gastgeber per Fernschuss wieder in Front. In Hälfte zwei machte Koray Yildiz per Kopf alles klar. Tore: 1:0 (10.) Burger, 1:1 (19.) Hönig (FE), 2:1 (36.) Maier, 3:1 (60.) Yildiz. ZS: 150. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).