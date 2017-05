Regionalsport Schwarzwald Marbacher Kantersieg

B-Juniorinnen mit starkem Auftritt. Am Dienstag Nachholspiel gegen Schopfheim

Fußball, B-Juniorinnen, Verbandsliga: FV Marbach – SG Unzhurst 6:0 (2:0). (olg) Nach einem überzeugenden Auftritt bleiben die B-Juniorinnen des FV Marbach weiterhin im Meisterschaftsrennen mit dabei. Cora Rigoni sorgte in der 16. Minute nach schönem Zuspiel von Lara Cattarius für das 1:0. Mit ihrem zweiten Treffer legte sie unmittelbar vor der Halbzeit das 2:0 nach.

Im zweiten Durchgang war Ramona Tränkle mit einem Doppelpack (58./64.) an der Reihe. Torjägerin Eveline Freitag erhöhte danach auf 5:0 (75.), ehe Rigoni mit ihrem dritten Tor per Kopfball nach einer Ecke den Schlusspunkt setzte.

Nun kommt es voraussichtlich zu einem „Endspiel“ um den Meistertitel zu Hause gegen den FC Neuenburg am letzten Spieltag (28. Mai). Neuenburg führt derzeit die Tabelle an mit 37 Zählern, punktgleich dahinter folgt der FC Wittlingen. Die Marbacherinnen haben zwei Zähler weniger, allerdings auch ein Spiel weniger. Diese Partie steht am heutigen Dienstag in Marbach auf dem Programm. Das Team der Trainer Werner Baschnagel und Heiner Murer empfängt um 18.45 Uhr den Tabellensiebten SG Schopfheim. Das Vorrundenspiel gewannen die Marbacher Mädels mit 6:1 Toren. Gelingt erneut ein Sieg ist die Mannschaft neuer Tabellenführer in der Verbandsliga.