Marbach baut Tabellenführung in der Kreisliga A 1 aus

18. Spieltag. Tannheimer Wolfram trifft drei Mal. Triberg verliert

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk Villingen – FC Gütenbach 4:0 (2:0). Hajduk machte von Beginn an Druck und führte nach Kombinationen durch Hrvoje Jozinovic und Matkovic früh mit 2:0. In Durchgang zwei machte Hajduk mit einem Doppelschlag alles klar. Tore: 1:0 (5.) H. Jozinovic, 2:0 (15.) Josip Matkovic, 3:0 (76. ET) Daniel Tesch, 4:0 (77.) H.Jozinovic. ZS: 70. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal).

SV Rietheim – FC Fischbach 3:1 (2:1). Die Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel. Keine Mannschaft erspielte sich einen Vorteil. Rietheim hatte das Glück und setzte sich durch. Die Tore schossen Geiger, Neumann und Verdugo. Der Fischbacher Torhüter sah nach zwei verursachten Strafstößen die Ampelkarte. Tore: 0:1 (22.) Andreas Zimmermann, 1:1 (27. FE) Manuel Geiger, 2:1 (45. FE) Markus Neumann, 3:1 (83.) Nico Verdugo. ZS: 80. SR: Michael Radojevic (Dauchingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (43.) Moaz Bajwa (Fischbach).

FC Peterzell – VfB Villingen 5:1 (2:1). Peterzell setzte sich dank einer starken Teamleistung durch. Nach dem 1:0 durch Spina glich Rudenko aus, bevor nur noch der Gastgeber traf. Das 2:1 fiel nach einer Ecke. Durch drei Treffer in Abschnitt zwei siegte Peterzell klar. Entscheidend waren die Peterzeller Einwechslungen. Schneider kam herein. Er bereitete einen Treffer vor und war zweimal erfolgreich. Tore: 1:0 (28.) Antonio Spina, 1:1 (44.) Roman Rudenko, 2:1 (45.+2) Giovanni Mercuri, 3:1 (65.) Dennis Haas, 4:1 (70.) Jonathan Schneider, 5:1 (73.) Schneider. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

Spfr. Neukirch – FC Triberg 4:2 (2:0). Neukirch ging mit der ersten Chance in Führung. Triberg lief erfolglos an. Ganter erhöhte nach einem Eckball auf 2:0. Auch in Abschnitt zwei neutralisierten sich beide Mannschaften länger. Die Gäste versuchten das Spiel zu machen. Neukirchs Keeper Gulizia hielt einen Elfmeter. In einer verrückten Schlussphase gelang Triberg zwei Tore zum Ausgleich. Nach einem Freistoß erzielte Colpi per Kopf auf 3:2. Das 4:2 fiel durch einen Konter. Tore: 1:0 (7.) Marco Pfaff, 2:0 (44.) Manuel Ganter, 2:1 (81.) Coskun Öztürk, 2:2 (87.) Elvir Rizvic, 3:2 (89.) Nino Colpi, 4:2 (90.+3) Stefan Bartle. ZS: 200. SR: Samuel Kalmbach (Villingen).

FC Tannheim – FC Königsfeld II 4:1 (1:0). Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die durchaus in Führung hätten gehen können. Je länger das Spiel dauerte, desto besser wurde Tannheim. Wolfram erzielte knapp zehn Minuten vor dem Seitenwechsel das 1:0. In den zweiten 45 Minuten war Tannheim überlegen und siegte verdient. Tore: 1:0 (36.) Maximilian Wolfram, 2:0 (58.) Benjamin Kreuz, 3:0 (63.) Wolfram, 4:0 (74.) Wolfram, 4:1 (89.) Tom Lehmann. ZS: 50. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

SG Buchenberg/Neuhausen – DJK Villingen II 1:0 (0:0). Die SG war durchgehend spielbestimmend und hatte Chancen für einen höheren Sieg. Nach einer knappen halben Stunde schloss Lelle eine Kombination zum Tor des Tages ab. Tor: 1:0 (33.) Julian Lelle. ZS: 100. SR: Ernst Demattio (Vöhrenbach).

FC Kappel – FV Marbach 1:3 (0:1). Marbach dominierte die erste Hälfte und ging durch einen Freistoß von Mauch in Führung. Fischer erhöhte nach Eckball auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Rieger vergab Marius Süß die Chance zum Ausgleich. Häring machte im Gegenzug alles klar. Tore: 0:1 (36.) Fabio Mauch, 0:2 (54.) Dominic Fischer, 1:2 (77.) Marco Rieger, 1:3 (82.) Tim Häring. ZS: 200. SR: Fabian Langenbacher (Wolterdingen).

FC Unterkirnach – FC Weilersbach 3:2 (2:2). Sözer brachte Weilersbach zweimal in Führung. Logusan glich jeweils aus. In Abschnitt zwei kämpfte Unterkirnach stark. Logusan legte auf Duffner, der zum Sieg einschob. Tore: 0:1 (11.) Tolga Sözer, 1:1 (16.) Robert Logusan, 1:2 (19.) T. Sözer, 2:2 (40.) Logusan, 3:2 (81.) Yannik Duffner. ZS: 80. SR: Sandro Pinna (Geisingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (82.) Weilersbach.