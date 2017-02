Baden-Württembergische Titelkämpfe in Schonach. Viele Teilnehmer bei Einzelwettbewerben

Skilanglauf: (ju) Im Einzellauf der Landesmeisterschaft im Langlaufstadion von Schonach-Wittenbach endete am Sonntag der Leistungsvergleich der Skiverbände in Baden-Württemberg unentschieden. Zum Tagessieg über fünf Kilometer im klassischen Stil lief die 18-jährige Hannah Ellgas (SV Eglofs) in 14:06,6 Minuten. Bei den Herren feierte der 26-jährige Manuel Sieber (SC Vöhrenbach) über zehn Kilometer einen souveränen Start-Ziel-Sieg in 24:57,2 Minuten. Die Titelkämpfe wurden vom Skiverein St. Georgen ausgerichtet.

Die Medaillen über fünf Kilometer der Schülerklasse U 14/15 erkämpften Dominik Löffler (SC St. Märgen/ 12:57,7 Min.) vor Malte Strunz (SZ Brend) und Nils Kolb (SV Kirchzarten). Mit der fünften Zeit wurde in der U 14 Leopold Hensler (SC Langenordnach) Zweiter, Philipp King Vierter und Noah Schneider Sechster. Jannik Pfaff (alle SV St. Georgen/U 15) wurde Fünfter. Den zweiten Schülermeistertitel errang die überragende Amelie Wehrle (SC Hinterzarten) mit der zweitbesten Laufzeit (14:20,7 Minuten) aller Starterinnen trotz Stockbruch in der ersten Runde. Bronze gewann von der U 15 Julina Klimpel (SZ Breitnau) vor Julia Ketterer (SC Bubenbach). Mit der vierten Zeit der Mädchen kam Emily Weiss (SV Kirchzarten) vor Friederike Pfaff (SV St. Georgen) zum U 14-Sieg. Tanja Borchert (SZ Brend) wurde Fünfte.

Bei den Schülern U 12/13 kam auch Marius Zähringer vor Luca Wehrle (beide SC Hinterzarten) und Luis Braun (alle U 13) über 2,5 Kilometer zum zweiten Landesmeistertitel. Meisterin der Mädchen wurde die gleichaltrige Mali Brugger (beide WSG Schluchsee). Als Beste der U 12 kam Leonie Maier (WSG Feldberg) vor Finja Faller (SC St. Märgen) und Dana Horngacher (SZ Breitnau) zum Klassensieg.



Landesjugendmeisterin wurde Karen Weiß (SV Kirchzarten) in der U 16. Pia Fichter (SV St. Georgen) musste sich mit dem vierten Rang begnügen. Den Meistertitel der U 18 gewann Katharina Gold (SC Heubach-Bartholomä) vor Alina Dold (SC St. Märgen). Vierte wurde Lena Pfaff. Julia Merkle (beide SV St. Georgen) eroberte bei den Juniorinnen Bronze. Über den Meistertitel der Damen durfte sich Svenja Eberhard (SV Freudenstadt) freuen. Lisa Kopp (SV St. Georgen) wurde als SVS-Beste Vierte.

Im Lauf der männlichen Jugend U 16 wurde als SVS-Bester Felice Pisacreta (SC St. Peter) Vizemeister über 7,5 Kilometer. Bronze gewann über zehn Kilometer der Jugend U 18 Julian Pfaff. Sein ältester Bruder, Johannes (SV St. Georgen), musste sich im Kampf um den Meistertitel nur um 19,8 Sekunden geschlagen geben.

Über die gleiche Distanz kam Manuel Sieber (SC Vöhrenbach) in der zwölfköpfigen aktiven Herrenklasse erneut zum Sieg. Dritter wurde Adrian Schuler (WSG Schluchsee) mit 41,5 Sekunden Rückstand. Mit der sechsten Zeit kam Arnt König (SC Bubenbach) als bester Senior zum H 31-Klassensieg. Mit 66 Jahren war Klemens Löffler (SZ Brend) ältester Teilnehmer.

Den Wettkampftag in Schonach hatten die Mädchen und Buben der U 8 bis U 11 über 1,5 Kilometer eröffnet. Einen Schwarzwälder Sieg gab es in der U 9 durch Leo Rombach (SV St. Georgen) und in der U 10 von Franziska Dorer (SC Schönwald) vor Annika Straub (SC Langenordnach). Zweite Plätze in der U 8 gab es von Hannes Maier (WSG Feldberg) und Milena Pfaff (SC Schönwald), in der U 10 von Patrik Zähringer und U 11 von Felix Faller (beide SC Langenordnach) und Lotta Schelb (WSG Schluchsee) vor Leni Huber (SC St. Märgen) und Joana Schwer (SC Schönwald).

