Manuel Bürk erlöst TV St. Georgen

Bergstadt-Handballer gewinnen beim Aufsteiger. Tabellenführer beim Schlusslicht hart gefordert

Handball, Landesliga Süd, Herren: SG Maulburg/Steinen – TV St. Georgen 20:23 (7:9). (fla) Tabellenführer St. Georgen musste beim Aufsteiger 60 Minuten lang Schwerstarbeit leisten, um die Punkte mitzunehmen. Das Schlusslicht verlangte dem Klassenprimus vor heimischem Publikum alles ab und stellte erneut seine Heimstärke unter Beweis. Personell konnte TVS-Trainer mit Thule Laabs und Bernhard Lobmeier weitere Alternativen aufbieten.

Das Spiel begann ausgeglichen. Von Beginn an leistete die Spielgemeinschaft den Bergstädtern großen Widerstand. Früh zeigte sich, dass beide Abwehrreihen im Mittelpunkt stehen sollten. Im Angriff taten sich beide Mannschaften schwer, Tore zu erzielen. Die Führung wechselte hin und her und keine der beiden Mannschaften konnte sich bis Mitte der ersten Halbzeit absetzen. So stand es nach 16 Spielminuten leistungsgerecht 4:4 Unentschieden. Anschließend erwischten die Gastgeber eine gute Phase und setzten sich durch zwei Treffer in Folge erstmals auf 6:4 ab. Doch die St. Georgener konterten und drehten in der Schlussphase der ersten Halbzeit das Spiel. Tor um Tor erzielte der TVS und wandelte den Rückstand in eine 9:7-Pausenführung um. „Wir standen in der ersten Halbzeit in der Abwehr gut und haben Fehler provoziert. Im Angriff haben wir uns schwer getan“, sagte St. Georgens Trainer Jürgen Herr.

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste besser aus der Kabine. In Überzahl baute der TVS seine Führung auf 12:8 aus. Nach 35. Minuten schien das Spiel zu Gunsten der Bergstädter zu kippen. Doch bedingt durch eine Unterzahlsituation musste der Tabellenführer zusehen, wie die Gastgeber den hart erarbeiteten Vorsprung Tor um Tor aufholten. In der 38. Minute gelang dem Aufsteiger der Anschlusstreffer zum 11:12. Zwar setzte sich der TVS erneut auf drei Tore ab, doch auch diesen Rückstand konnte die Spielgemeinschaft beim 15:15 egalisieren.

Das Spiel war nun wieder völlig offen. Die Führung wechselte in dieser Phase ständig. In der 56. Spielminute beim Stand von 19:19 schien zumindest ein Punktgewinn für den Außenseiter in greifbarer Nähe. Doch wie schon so oft in dieser Saison hatten die St. Georgener in der entscheidenden Phase die richtige Antwort parat. Als Manuel Bürk 90 Sekunden vor dem Ende das 22:20 erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Die Gastgeber versuchten nochmal alles, um das Spiel zu drehen, mussten jedoch den Bergstädtern noch den letzten Treffer zum 23:20 Endstand gewähren. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir mussten 60 Minuten kämpfen, um diese zwei wichtigen Punkte einzufahren. Maulburg/Steinen hat uns alles abverlangt“, war Herr nach dem knappen Auswärtssieg erleichtert. Nach der Fasnachtspause empfangen die St. Georgener den im Aufwind befindlichen Aufsteiger DJK Singen auf dem Roßberg.

Für den TVS spielten: Thomas Schwer (Tor); Theo Assfalg (2), Lukas Holzmann (2), Thule Laabs, Dominik Vetter, Jan Holzmann, Niclas Grießhaber (2), Jan Linhard (1), Jonas Herrmann (2), Bernhard Lobmeier, Mario Müller (6), Paul Assfalg (2/2), Stephan Lermer, Manuel Bürk (6).