"Manchmal bereue ich die Entscheidung"

Samba Thiam ist der Publikumsliebling der Panthers Schwenningen. Der 40-jährige wäre fast Profi-Fußballer geworden

Basketball: Die Fußball-Profis El Hadji Diouf, Salif Sané (Hannover 96) und Samba Thiam haben eines gemeinsam. Alle drei stammen aus dem Senegal im Westen Afrikas. Doch während Diouf und Sané im Profi-Fußball erfolgreich sind, geht Thiam als Basketballer der wiha.Panthers Schwenningen auf Korbjagd. Es fehlte nicht viel, dann hätte der Shooting Guard des Regionalliga-Meisters die gleiche Laufbahn eingeschlagen wie seine beiden Landsleute. Dem 40-Jährigen winkte einst eine Fußballkarriere, bevor er sich letztendlich doch für den Basketballsport entschied. Doch wie kam es dazu? „Ich spielte als Stürmer in der Jugendnationalmannschaft des Senegal und hatte viel Talent. Mit dem Basketballspielen habe ich erst recht spät begonnen, aber innerhalb von zwei Jahren enorme Fortschritte gemacht. Irgendwann musste ich mich entscheiden und die Leidenschaft zum Basketball war einfach größer“, blickt Thiam zurück. „Manchmal bereue ich diesen Schritt sogar“, gibt der Publikumsliebling der Panthers offen zu und fügt an: „Andere ehemalige Fußballkollegen legten eine gute Profi-Karriere hin. Wer weiß, was bei mir möglich gewesen wäre.“ Ganz mit dem Fußball abgeschlossen hat Thiam allerdings nie. Vor einigen Jahren versuchte er sich bei der DJK Villingen in der Landesliga. „Ich bin ständig auf der Suche nach Herausforderungen. Das Wichtigste ist, dass du immer am Ball bleibst.“

Thiams Liebe zum Basketball entwickelte sich in den goldenen Zeiten von Chicago Bulls-Legende Michael Jordan. Vor allem in seiner Schulzeit kam er mit dem Basketball in Berührung. „Damals im Senegal hatten wir viele Basketballfelder. Ich hatte Klassenkameraden, die bereits aktiv Basketball spielten, also versuchte ich mich auch. Es lief von Beginn an sehr gut und ich wurde schnell immer besser“, erinnert sich der Sympathieträger, der auch auf der Small-Forward-Position eingesetzt werden kann.

Mit seinem Team läuft es für Thiam aktuell mehr als gut. Nachdem der Aufstieg der Panthers in die 2. Bundesliga Pro B seit knapp zwei Wochen feststeht, fragen sich die Fans natürlich, wie lange ihnen ihre die Nummer 6 noch erhalten bleibt. „Mein Karriereende ist noch völlig offen, da kann ich noch nichts dazu sagen. Solange die Liebe zum Sport da ist, werde ich als Spieler weitermachen. In Schwenningen habe ich eigentlich alles gewonnen, was geht – Meisterschaften, Pokale und wir wurden auch öfter Mannschaft des Jahres“, erklärt der Routinier. Die Chancen stehen sehr gut, dass er dem Sport auch nach Ende seiner aktiven Laufbahn erhalten bleibt.

Welche Ziele hat Thiam noch in seiner Zeit als aktiver Spieler? „Die erste Liga wäre natürlich super, aber mit 43 Jahren wäre das nicht mehr ideal“, lacht er. Ein Erfolgsrezept, wieso er mit 40 Jahren noch fester Bestandteil des Schwenninger Teams ist, hat Thiam trotzdem. „Im Basketball hängt vieles von der Tagesform ab. Du musst im Kopf bereit sein, die mentalen und physischen Anstrengungen annehmen. Meine größte Stärke war schon immer das Kämpferherz. Der unbedingte Wille zeichnete mich von Anfang an aus. Ohne diese Eigenschaften hätte ich es nie so weit gebracht.“

Neben dem Sport- und Berufsleben ist der 40-Jährige bekennender Kino- und Filmfreak. Er ist ständig auf der Suche nach dem neuesten Blockbuster. Außerdem ist die Musik ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben.

Auch wenn Thiam keine Fußballerkarriere wie El Hadji Diouf oder Salif Sané hinlegte, ist er trotzdem eine starke Persönlichkeit aus dem Senegal, der immer mit „Herzblut“ dabei ist. Die Panthers-Fans werden froh sein, dass er sich damals für Basketball entschieden hat.

