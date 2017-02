Schonach Mädels aus Marbach, Tennenbronn und Furtwangen jubeln

Schwarzwälder Hallen-Finalturniere der Juniorinnen in Schonach und Bräunlingen

Mädchenfußball: Der B-Juniorinnen des FV Marbach jubelten in Bräunlingen, die C-Juniorinnen aus Tennenbronn und die D-Mädchen der SG Furtwangen in Schonach. Alle drei Teams wurden am Wochenende Hallen-Futsalmeister im Bezirk Schwarzwald.

B-Juniorinnen

Der FV Marbach gewann im Finale klar mit 3:0 gegen den SV Titisee. Die Tore erzielten Eveline Freitag, Ida Schmidt sowie Ramona Tränkle. Marbach hat sich als Bezirksmeister für die Endrunde um die südbadische Meisterschaft am kommenden Wochenende in Freiburg qualifiziert. Dritter wurde der FC Riedöschingen mit einem 2:0 nach Sechsmeterschießen gegen den FC Kappel. Fünfter der FV Marbach II.

Im Vorfeld hatte Turnierleiter Armin Bader (Bräunlingen) Pech, dass die SG Bonndorf kurzfristig absagte und nur noch fünf Teams am Start waren. In der Vorrundengruppe 1 spielten der FV Marbach und SV Titisee direkt den ersten Halbfinalisten aus, wobei Titisee mit 3:2 nach Sechsmeterschießen gewann. Marbach musste in die Zwischenrunde. Dort war der Gegner die eigene zweite Mannschaft, die mit 8:0 besiegt wurde. In der Gruppe I wurde der FC Riedöschingen mit vier Punkten Erster. Im Halbfinale setzte sich Titisee mit 4:1 gegen Kappel durch. Das zweite Duell entschied Marbach gegen Riedöschingen mit 2:1 nach Sechsmeterschießen für sich.

C-Juniorinnen

Am Ende eines torreichen Turniers standen die Mädchen der FV Tennenbronn in der Schonacher Sporthalle als Sieger fest. Tennenbronn kam durch ein 4:0 gegen die SG Kirchen-Hausen und ein 2:0 gegen den SV Titisee unbeschadet durch die Gruppenphase und besiegte im Halbfinale den FC Unterkirnach mit 1:0.

Im Finale wartete die SG Kirchen-Hausen. In einem spannenden Spiel setzten sich die FVT-Mädchen verdient mit 1:0 durch und kassierten somit im gesamten Turnier kein Gegentor. Zuvor hatte sich Kirchen-Hausen im Halbfinale gegen den FC Hüfingen durchgesetzt. Das Spiel um Platz drei gewann Hüfingen gegen Unterkirnach mit 3:0, das Spiel um Platz fünf ging mit 1:0 an den SV Titisee gegen die SG Pfohren.

D-Juniorinnen

Das gesamte Turnier bei den D-Juniorinnen war geprägt von sehr engen Spielen, überraschenden Siegern und Sechsmeter-Krimis. Die SG Furtwangen gewann sowohl das Halbfinale gegen den SV Titisee als auch das Finale gegen die SG SSC Donaueschingen II nach Sechsmeter-Schießen.

Die SSC-Mädchen hatten sich im Halbfinale ebenfalls erst im Sechsmeter-Schießen gegen die SG Kirchen-Hausen durchgesetzt. Das kleine Finale gewann Titisee gegen Kirchen-Hausen 3:0. Rang fünf sicherte sich die SG SSC Donaueschingen I durch ein 1:0 gegen den FC Triberg im Platzierungsspiel.