Bräunlingen Mädchen turnen um Titel

Mannschaftswettkämpfe in Blumberg. Gerätevierkampf der Bezirks- und Gauklasse

Turnen: (ma) Am Sonntag ermittelt der Badische Schwarzwald–Turngau in Blumberg die Bezirks- und Gauklassensieger im Geräteturnen in der allgemeinen Klasse der Mädchen. Nach Blumberg kommen über 370 Mädchen bis zur jahrgangsoffenen Altersstufe, um von 10 Uhr an innerhalb der Gauklasse und von 14 Uhr an in der höherwertigen Bezirksklasse die Gaumannschaftssieger zu ermitteln.

74 Mädchenriegen (18 Bezirksklasse und 56 Gauklasse) kämpfen an den vier Geräten um den Sprung auf das Siegertreppchen. Nach Blumberg in die Eichbergsporthalle schickt der TuS Bräunlingen mit elf Mannschaften die meisten Kinder. Der TV Steinach mit zehn Teams ist am zweitstärksten vertreten. Zwölf Gauvereine nehmen teil.

Geturnt wird ein Gerätevierkampf, ohne Kürelemente, wobei von den höchsten fünf Mannschaftsturnerinnen die besten drei Ergebnisse pro Gerät in die Wertung kommen. Für viele der Mädchen, vor allem in der Gauklasse, sind die Mannschaftswettkämpfe neben dem Gaukinderturnfest der wichtigste Wettkampf im Turnjahr. Die Zuschauer erwartet eine große Bandbreite an turnerischem Können, denn von den Kleinsten bis hin zu den „Großen“ haben die jungen Turnerinnen auf die Titelkämpfe lange trainiert.

Die Siegerehrung für die Gauklasse ist gegen 13 Uhr vorgesehen und die Teams der Bezirksklasse erhalten gegen 17 Uhr ihre Urkunden und Medaillen. Die zwei besten Bezirksklassen-Mannschaften aller Jahrgänge bis zu den jahrgangsoffenen Teams qualifizieren sich für den Bezirksentscheid der Turngaue Schwarzwald, Hegau/Bodensee und Markgräfler/Hochrhein am Sonntag, 2. April, in Bräunlingen.