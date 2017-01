Regionalsport_Schwarzwald Luis Fritschi holt Bronze

Alpine Landesmeisterschaft der Schüler am Ahornbühl. Riesenslalom und Slalom ausgefahren

Ski alpin: (ju) Bei der alpinen Landesmeisterschaft der Schüler am Ahornbühl in Todtnau-Fahl gab es am Freitag zum Auftakt im Riesenslalom bei den Mädchen U 16 für den Schwäbischen Skiverband (SSV) alle Medaillenränge. Zum knappen Tagessieg fuhr die 14-jährige Katharina Haas (SC Gerstetten) in 1:43,27 Minuten vor Annkathrin Bengel (Bad Waldsee). Auch bei den Buben fuhr der 15-jährige Bastian Bock (TSG Reutlingen) in 1:42,83 Minuten zum Meistertitel. Im Slalom am Samstag stellte der SSV erneut durch die überlegenen 14-jährigen Paulina Schlosser (SC Kreenheinstetten) und Max Haussmann (TSG Reutlingen) beide Schülermeister. Mit über 130 Schülern der U 14 und U 16 waren die Titelkämpfe an beiden Tagen gut bestückt.

Bei den ältesten Schülerinnen U 16 ging der Skiverband Schwarzwald bei der Vergabe der Meistermedaillen leer aus. Um einen Wimpernschlag schrammte Benita Schlegel (SV Kirchzarten) als Vierte am Podest vorbei. Es folgten Elena Längin (SC Blasien) als Fünfte, Emilia Löffler (WSG Feldberg) als Siebte und Leah Bühler (SC St. Blasien) als Zehnte vor Pia Lais (SC Neustadt). Bei den Jungen U 16 wurde Marvin Ohnemus (SC Seelbach) Vizemeister. Er hatte 13 Hundertstel Vorsprung vor Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen). Marco Behringer (SC Fischbach) kam als Fünfter und Philipp Rombach als Zehnter in die Top Ten.

Als U 14-Schülermeisterin überraschte Ronja Wiesler (SC Münstertal) mit der fünfbesten Laufzeit aller Mädchen. Auf Position 13 fuhr Pia Schwörer (SC 1900 Donaueschingen) vor Lisanne Klingele (SZ Bernau) ins Klassement. Rang 16 belegte Vivien Stadler (SC 1900). Bei den Buben kam der SSV zum Doppelerfolg. Als Sechster war Nils Baumann (SV Kirchzarten) vor Silas Söllner (ST Freiburg) und Jakob Baum (SC Oberried) als Zehnter bester Schwarzwälder. Max Stihl (SC Baar Donaueschingen) musste sich mit dem 13. Rang begnügen.

Im Slalom wurde Benita Schlegel mit einer Sekunde Vorsprung vor Elena Längin Vizemeisterin der U 16. Vierte wurde Alina Bohnert (SC Seebach) vor Leah Bühler (SC St. Blasien), Lilly Wiesler (SC Münstertal) und Lavinia Horning (SC Muggenbrunn). Die Top Ten vervollständigte als Neunte Vanessa Möllinger (SC Münstertal). Sanja Kienzler (SC Schönwald) belegte Platz 16 vor Luisa Seifritz (SC Furtwangen). Bei den Buben konnte Luis Fritschi nicht in die Medaillenränge eingreifen und wurde als SVS-Bester Fünfter.

Mehr Freude bereiteten die U 14-Schüler den Trainern. Landesmeisterin wurde Leonie Keller (Karlsruhe) mit der fünften Tageszeit, gefolgt mit 0,46 Sekunden von Ronja Wiesler. Bronze gewann Laura Disch (ST Freiburg). Achte wurde Pauline Kimpel (SC Kandel) und Zehnte Vivien Stadler. Meister der Buben wurde Ayk Irmen (Leutkirch). Als Vierter kam Jona Juwana (SC Oberkirch) ins Klassement. Sechster wurde Max Stihl vor Silas Söllner und Neunter Maximilian Richter (SC 1900 Donaueschingen).