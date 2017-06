Regionalsport Schwarzwald Luca Schmid: "Ich hatte beim Aufwärmen schon Gänsehaut"

17-jähriger Handballer aus Triberg spielt bei den Rhein-Neckar Löwen und hat aufregende Wochen hinter sich

Handball: Sonntag, 4. Juni 2017: Rückspiel um die deutsche B-Jugendmeisterschaft. 50 Minuten sind gespielt – die Schlusssirene ertönt. Nach dem 20:20 im Hinspiel trennen sich die Nachwuchs-Handballer der Rhein-Neckar Löwen und der Füchse Berlin in der ausverkauften Stadthalle in Östringen (Landkreis Karlsruhe) 21:21. Bei Luca Schmid aus Triberg, der das Trikot der Junglöwen aus Mannheim trägt, machen sich Frust und Fassungslosigkeit breit. Die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Soeben hat seine Mannschaft die Meisterschaft verpasst, und das nur aufgrund eines mehr erzielten Auswärtstores der Berliner.

Auch heute, knapp drei Wochen später, hat der 17-jährige Schwarzwälder das Erlebte noch nicht vollständig verarbeitet. „Ich sehe den zweiten Platz nicht als erreicht, sondern den ersten als verloren an. Noch immer bin ich sehr enttäuscht, aber so langsam schaue ich wieder nach vorn. Für den Erfolg muss ich weiter hart arbeiten“, sagt Luca. Es ist schon unglaublich: Zweimal gehen die Junglöwen im Finale der deutschen Meisterschaft nicht als Verlierer vom Platz, und trotzdem müssen sie sich am Ende wegen der Auswärtstor-Regel den Füchsen aus Berlin geschlagen geben. Doch auch als Vizemeister nimmt Luca, wie er selbst sagt, extrem viel mit. „Wir sind bis ins Finale gekommen, was man nicht sofort im Spiel, sondern erst viel später realisiert. Auch wenn wir unfassbar knapp verloren haben, ist es doch ein großer Erfolg.“

Die besondere Atmosphäre beim Rückspiel vor eigener Kulisse wird der junge Triberger wohl nicht so schnell vergessen. Im Endspiel sorgten 900 Zuschauer für eine fantastische Stimmung in der Östringer Stadthalle. „Schon beim Aufwärmen hatte ich Gänsehaut. So laut war es noch nie bei einem Spiel unserer Mannschaft. Da musste ich erst einmal schlucken“, gibt Luca zu und ergänzt: „Die Kulisse war hervorragend. So etwas habe ich noch nie erlebt. Doch während des Spiels habe ich versucht, das ein bisschen auszublenden. “

Seit knapp einem Jahr ist Luca Schmid nun am Handball-Internat in Kronau. Ein Ort, an dem er sich wohlfühlt. „Schule und Sport sind perfekt organisiert. Auch das Training ist sehr gut, Athletiktrainer und Physios arbeiten hervorragend. Alles in allem könnte ich es nicht besser haben, denn hier hast du die ideale Ausbildung.“ Auch das Leben abseits des Sports sei super. Luca: „Ich habe hier echte Freunde gefunden.“

Der stressigste Wochentag ist der Dienstag. „Um 7.30 Uhr habe ich Training. Hier wird eineinhalb bis zwei Stunden individuell trainiert, bevor es bis 15 Uhr in die Schule geht. Von 15 bis 17 Uhr stehen Hausaufgabenbetreuung und Lernen auf dem Programm. Um 17.30 Uhr muss ich wieder im Training sein. Hier machen wir zuerst eineinhalb Stunden Krafttraining. Danach geht es noch mindestens eine Stunde in die Sporthalle.“ Die anderen Tage verlaufen ähnlich, lediglich das Training am frühen Morgen fällt weg. Fällt es bei derart vollgepackten Tagen manchmal nicht doch schwer, Schule und Sport unter einen Hut zu bringen? Anwort: „Das Internat bietet viel Hilfe und Unterstützung an. Trotzdem muss ich mich abends um 21 Uhr schon öfter noch mal hinsetzen und lernen. Disziplin ist ganz wichtig“, weiß der Nachwuchshandballer schon in jungen Jahren.

Um sich sportlich und schulisch gut zu entwickeln, benötigt Luca Schmid die Unterstützung seiner Familie, welche er zu 100 Prozent spürt. „Während der deutschen Meisterschaft hatte ich keine Gelegenheit, nach Hause zu kommen, da wir in dieser Zeit auch samstags Training hatten. Während der Runde komme ich in der Regel jedes Wochenende nach Hause. Ohne die volle Unterstützung meiner Eltern wäre das alles nicht möglich, was ich sehr zu schätzen weiß. Meine Schwester studiert zudem in Mannheim und kann mich ab und zu mit dem Auto mitnehmen.“ Lucas Eltern schrecken auch nicht davor zurück, ihren Sohn auf lange Auswärtsfahrten zu begleiten. „Sie waren bei jedem Spiel dabei, sogar in Lemgo und Berlin“, so der Triberger.

Wie die meisten Jungen in Deutschland, spielte auch Luca zuerst Fußball. „Mit drei Jahren habe ich begonnen und insgesamt elf Jahre gekickt. Irgendwann habe ich bei einer Handball-Weltmeisterschaft das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich im Fernsehen angeschaut. Dieses Spiel hat mich damals so fasziniert, dass ich gesagt habe: Ich muss unbedingt zum Handball. Der Sport hat mir sofort Spaß gemacht, bis heute.“

Vor seinem Wechsel zu den Junglöwen spielte Luca in der Jugend des TV Triberg. Er ist seinen ehemaligen Teamkameraden und Ex-Trainer Nicky Wingerter sehr dankbar. „Die Mannschaft und Nicky haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Wenn ich Zeit habe, schaue ich auch jetzt noch gerne in der Triberger Halle vorbei.“

Trotz seiner erst 17 Jahre kann Luca seine Stärken und Schwächen bereits gut einschätzen. „Ich bin ein Teamplayer und Kämpfer, da ich nie aufgebe und immer an meine Grenzen gehe. Meine Entscheidungen im Spiel muss ich allerdings noch verbessern. Manchmal sehe ich den freien Mann nicht. Daran arbeite ich zurzeit intensiv.“ Sein Vorbild ist der dänische Superstar Mikkel Hansen, der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Luca: „Ich liebe seine Art zu spielen und habe mit der 24 die gleiche Rückennummer wie er.“

Ab der kommenden Saison spielt Luca Schmid in der A-Jugend der Rhein-Neckar Löwen. „Mein Ziel ist es, wieder um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen“, sagt er. Langfristig gesehen will der junge Handballer „auf jeden Fall den Sprung in die zweite Bundesliga schaffen“. Jeder Handballer träume aber insgeheim davon, Bundesliga zu spielen. „Das Wichtigste aber ist, dass man den Spaß am Sport nicht verliert“, weiß der Rückraumspieler. Der Spaß am Handball wird sicherlich noch größer, wenn Luca Schmid nächste Saison auf der Gewinnerseite steht und einen Meistertitel bejubeln darf.