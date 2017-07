Regionalsport Schwarzwald Luca Crudo spielt für den FC 08 Villingen

Ehemaliger Jugendspieler kehrt in den Friedengrund zurück

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen verpflichtete einen weiteren Neuzugang. Mit Luca Crudo kehrt ein ehemaliger Jugendspieler in den Friedengrund zurück. Der 20-Jährige gilt als Perspektivspieler und war schon in der B-Jugend für den FC 08 Villingen am Ball. In der damaligen Meistermannschaft war er bester Torschütze der Liga. Dadurch wurde der SC Freiburg auf ihn aufmerksam und verpflichtete Crudo, der bei den Breisgauern eineinhalb Jahre in der A-Junioren Bundesliga spielte. Aufgrund seinen guten Leistungen unterschrieb er 2014 einen Profivertrag bei der U19-Mannschaft des Hamburger SV. Von 2016 spielte er in Italien bei den Profivereinen FC Crotone und ACR Messina.

Nun kehrt Luca Cruso wieder in den Friedengrund zurück und will neben dem Fußball seine schulische und berufliche Laufbahn fortführen. "Luca Crudo ist ein junger, talentierter Perspektivspieler mit Torjägermentalität. Ich kenne ihn schon sehr lange und bin überzeugt, dass er sich beim FC 08 Villingen weiterentwickeln kann", sagt FC 08 Villingens Geschäftsführer Gaetano Cristilli.