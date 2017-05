Regionalsport Schwarzwald Lokalderby zum Abschied

Letztes Spiel für Marcel Yahyaijan als Villinger A-Jugendtrainer. Schwarzwald-Duell in Donaueschingen

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – FC 08 Villingen (Sonntag, 13 Uhr). (cl/ms) Die Verbandsligarunde haben sich die Donaueschinger anders vorgestellt, mit nur drei Punkten stehen die Baaremer am Tabellenende und seit mehreren Wochen ist schon klar, dass die Donaustädter die rote Laterne auch nicht mehr abgeben werden.

Am letzten Spieltag kommt es nun zum Derby im Allmendshofer Sportpark. Für die Grün-Weißen geht es bei der weiterhin angespannten Personalsituation wohl um Schadensbegrenzung und zum Abschluss der Runde darum, sich anständig zu verabschieden.

Ohne Wehmut, aber mit viel Vorfreude geht Villingens Trainer Marcel Yahyaijan sein letztes Spiel als A-Junioren-Coach an, bevor er in der neuen Saison das Landesliga-Team des FC 08 übernimmt. „Ich bleibe Jugendkoordinator und werde auch in der zweiten Mannschaft mit einigen Jungs zusammenarbeiten“, sagt Yahyaijan.

Für das letzte Spiel beim Lokalrivalen wäre alles andere als ein „Dreier“ eine Enttäuschung für die Nullachter. „Wir wollen gegen Donaueschingen ein gutes Spiel machen und einfach Spaß haben“, hofft Yahyaijan. Dabei werden wohl auch wieder vorrangig Spieler aus dem jüngeren Jahrgang 1999 zum Einsatz kommen. Marvin Münzer, Zoran Kokolanski (beide verletzt), Johannes Wehrle und Jonah Domm werden voraussichtlich fehlen. Mit einem Sieg können die Villinger eventuell noch den viertplatzierten Bahlinger SC überholen.

B-Junioren, Verbandsliga: Bahlinger SC – FC 08 Villingen (Samstag, 13 Uhr). Das letzte Spiel einer von Höhen und Tiefen geprägten Saison führt die Villinger B-Junioren nach Bahlingen. Der BSC steckt noch voll im Abstiegskampf und muss im Fernduell mit dem punktgleichen SF Eintracht Freiburg punkten. Villingens Trainer Emanuele Ingrao hofft, dass seine Jungs nochmal alles geben werden. „Ich bin gespannt, ob sich die Mannschaft am Ende dieser langen Saison nochmal motivieren und den Sieg einfahren kann.“ Auch um eine mögliche Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, wollen sich die Nullachter von ihrer besten Seite zeigen. Die Villinger, bei denen Ingrao am Samstag nicht dabei sein kann und von Co-Trainer Morteza Yahyaijan vertreten wird, bangen um die Einsätze der kranken Peter Bächle und Robin Effinger.

Die C-Junioren des FC 08 Villingen sind am Wochenende spielfrei. Sie bestreiten ihr letztes Saisonspiel am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) und können mit einem Sieg beim SC Lahr Verbandsliga-Meister werden.