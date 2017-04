Regionalsport Schwarzwald Lösbare Halbfinal-Aufgaben für FC Schonach und FC Grüningen

Auslosung der Halbfinal-Spiele im südbadischen Pokal. Schonach muss zum VfR Hausen. Grüninger Frauen mit Heimspiel gegen Wolfenweiler-Schallstadt.

Fußball, südbadischer Vereinspokal: Der FC Schonach muss im Halbfinale des Verbandspokales beim VfR Hausen antreten. In der zweiten Paarung empfängt Verbandsligist 1. FC Rielasingen den Oberligisten Bahlinger SC. Dies ergab die Auslosung am Freitagnachmittag in der Geschäftsstelle des Südbadischen Fußball-Verbandes. Das Spiel Hausesn gegen Schonach findet am Dienstag, 25. April. Die Partie Rielasingen-Arlen gegen Bahlingen am Mittwoch, 26. April.

Durch die ausgelosten Halbfinal-Paarungen steht fest, dass ein Landesligist am 25. Mai im Endspiel um den südbadischen Pokal stehen wird. Mit dem VfR Hausen (bei Bad Krozingen) trifft der Tabellenachte der Landesliga, Staffel 2, auf den den Tabellenzehnten der Staffel 3 aus Schonach.

Hoffnungen auf einen Finaleinzug dürfen sich auch die Frauen des FC Grüningen machen. Hier kommt es im Halbfinale, das auch in Freiburg ausgelost wurde, ebenfalls zu einem Duell der Landesligisten. Die Grüningerinnen, Tabellendritter in der Staffel 2, empfangen den Tabellenzweiten der Staffel 1, den FC Wolfenweiler-Schallstadt. In der zweiten Frauen-Halbfinalpaarung empfängt der Sieger aus der Partie SG Wittlingen-Wollbach gegen den Hegauer FV (wird kommenden Sonntag ausgetragen) den SV Gottenheim.