Regionalsport Schwarzwald Löffinger Turnerinnen steigen auf

Ligafinale des Badischen Turnerbundes in Schonach. Claudia Ziaja im Gerätevierkampf stark

Turnen: (ma) Die Turnerinnen des TB Löffingen haben beim Ligafinale des Badischen Turnerbundes in Schonach den Aufstieg in die südbadische Bezirksliga geschafft. Der TV Lenzkirch als Nachrücker erturnte mit 140,40 Punkten den achten Platz im Relegationsfinale der Bezirksklassen. Hinter der Siegermannschaft TV Mauer (151,10), SG Walldorf Astoria (149,45) und TSV Wiesental (146,15) bekamen die Löffinger Turnerinnen 145,15 Punkte. Damit lagen sie hauchdünn vor Offenburg (145,10) und machten als Vierte den Bezirksliga-Aufstieg perfekt.

Im Aufstiegswettkampf zur südbadischen Bezirksklasse schaffte der Regioliga-Sieger des Turngaus Schwarzwald, TV Überlingen, mit 144,70 Punkten den Sprung in die Bezirksklasse, ebenso wie der TV Haslach, der mit 142,40 Punkten den sechsten Rang erturnte. Dagegen steigt die WG Hornberg/Lauterbach aus dem Schwarzwald Turngau als Elfter des Relegationswettkampfes in die Gauliga ab. Im Relegationswettkampf zur gesamtbadischen Landesliga der Frauen schafften der TV Freiburg-Herdern (151,05), StTV Singen (150,30) und der TV Bötzingen (149,90) den Aufstieg in die Landesliga. Im Ligafinale der Bezirksklasse Männer siegte der TV Erzingen souverän mit 208,10 Punkten vor dem TV Bühl (202,65) und TV Ichenheim (199,45 Punkten).

Beim TB Löffingen ragte im Gerätevierkampf Claudia Ziaja mit 48,85 Punkten heraus, vor Pia Lubrich (48,60) und Yara Mürb, die 47,20 Zähler erhielt. Beim TV Lenzkirch war Janine Ketterer (47,30) die Beste vor Elin Klauke (46,30). Die höchste Einzelnote im Löffinger Team erhielt Claudia Ziaja mit 13,00 am Balken. 12,55 Punkte turnte Janine Ketterer vom TV Lenzkirch am Boden. Beim TV Überlingen war Marisa de Almeida Andre mit 47,90 Punkten die Beste. Der TV Haslach stellte mit Anna-Lena Model (46,90) seine beste Turnerin und in der WG Hornberg-Lauterbach bekam Bianca Moosmann mit 44,65 die höchste Vierkampfnote.

