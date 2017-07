Regionalsport Schwarzwald Löffingen verpasst Überraschung hauchdünn

Landesligist verliert gegen Pokalverteidiger Rielasingen-Arlen erst in der Verlängerung

Fußball, südbadischer Pokal: FC Löffingen – 1.FC Rielasingen-Arlen 1:3 (0:1, 1:1) n.V. (te) Nur hauchdünn verpasste der FC Löffingen die große Pokal-Überraschung. Die Hochschwarzwälder mussten sich dem Titelverteidiger erst in der Verlängerung geschlagen geben.

Die Gäste aus dem Hegauer begannen stark und ließen den Ball gut durch ihre Reihen laufen. Die erste Großchance hatten aber die Löffinger, als sich Benjamin Gaudig über die linke Seite durchsetzte und den mitgelaufenen Alexander Schuler bediente. Dieser traf den Ball aber nicht richtig und vergab somit das mögliche 1:0.

Der Verbandsligist blieb tonangebend und ging verdient nach 26 Minuten durch Danny Berger in Führung. Das Spiel lief meist in Richtung Löffinger Tor. Die Hochschwarzwälder verteidigten aber geschickt und setzten Nadelstiche. In der 44. Minute gab es Handelfmeter für die Gäste, den Berger jedoch nur an den Innenpfosten setzte.

Auch nach der Halbzeitpause hatte der Pokalverteidiger ein Chancenplus. Robin Niedhardt scheiterte nach einem Solo am starken Dominik Osek, der seine Mannschaft immer wieder im Spiel hielt. Die Konter der Löffinger wurden immer gefährlicher und in der 70. Minute war Gaudig nicht mehr zu halten. Er lief alleine Richtung Tor und schoss zum 1:1 ein.

Die Gäste drückten noch einmal aufs Tempo, vergaben aber ihre Chancen und scheiterten weiter an Osek. Dazwischen gab es einen gefährlichen Freistoß von Löffingens Johannes Kaufmann, den Klose über die Latte lenkte.

So ging es in die Verlängerung und dort machten die Hegauer mächtig Druck. Bei Großchancen war aber immer wieder Dominik Osek zur Stelle. In der 101. Minute war allerdings auch der Löffinger Torhüter geschlagen. Niedhardt legte im Strafraum auf Christoph Matt quer, der mit einem abgefälschten Schuss erfolgreich war.

Die Löffinger gaben keineswegs klein bei. Gaudig forderte Klose mit einem Schuss aus spitzem Winkel. In der 107. Minute brannte es noch einmal lichterloh im Rielasinger Strafraum, als Sascha Maingardt aufs Gäste-Tor lief, aber an Klose scheiterte. Wenig später musste Peter Beha nach wiederholtem Foulspiel vom Feld, ihm folgte Gaudig, der eine enge Abseitsentscheidung monierte und ebenfalls die Ampelkarte sah. Gegen die dezimierten Gastgeber setzte Phillip Dietrich mit einem platzierten Schuss den Schlusspunkt

Tore: 0:1 (26) Berger, 1:1 (71.) Gaudig, 1:2 (101.) Matt, 1:3 (117.) Dietrich; ZS: 250; SR: Steffen Fante