Regionalsport schwarzwald Löffingen feiert Derby-Sieg

DJK Donaueschingen verliert mit 1:3 Toren. Gäste rücken auf Platz zwei vor

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Löffingen 1:3 (0:0) (gew) Löffingen gewinnt das Baarderby. Nach zwei 2:1-Siegen in der Vorsaison musste sich die DJK diesmal dem in der Schlussphase ungemein effektiven Gegner mit 1:3 geschlagen geben und fiel mit nur einem Punkt auf den vorletzten Platz zurück, während die weiterhin ungeschlagenen Gäste auf Rang zwei vorrückten.

Vor stattlicher Zuschauerkulisse begannen beide Mannschaften ohne langes Abtasten. Nach acht Minuten prüfte Tobias Wild Torwart Dominik Osek mit einem Schuss auf die kurze Ecke. Als der Gästekeeper wenig später eine Albicker-Flanke verpasste, war kein DJK-Spieler zur Stelle (18.). Die bis dahin klarste Chance vergab auf der Gegenseite Peter Beha, der nach Schuler-Freistoß den Ball knapp an der langen Ecke vorbeiköpfte (25.). Danach war das Derby 20 Minuten lang völlig ausgeglichen, ehe die DJK kurz vor der Pause auf den Führungstreffer drängten. Yakub Sevimli scheiterte jedoch an Osek, der den noch abgefälschten Schuss über die Querlatte lenkte (44.).

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste das Tempo. Allerdings hatte die DJK die erste Möglichkeit. Auf Zuspiel des nach der Rückkehr von seinem beruflich bedingten USA-Aufenthalt kurz vorher eingewechselten Raphael Schorpp traf jedoch der freistehende Wild den Ball nicht voll. Osek klärte mühelos. Wenig später war dann doch die DJK-Führung fällig, als Andreas Albicker nach gelungener Kombination mit Sebastian Sauter im zweiten Versuch traf (70.). Postwendend schlugen jedoch die Gäste zurück. Simon Weißenberger scheiterte zunächst an Neininger, doch nach dem kurz ausgeführten Eckball war Kevin Hoheisen aus kurzer Distanz zur Stelle (72.).

In der Schlussphase des sehr fairen Derbys agierte Löffingen zielstrebiger, cleverer, machte weniger Fehler und drehte die Partie endgültig. So stand Alexander Schuler nach einem weiten Zuspiel von Hoheisel frei vor dem DJK-Gehäuse und vollendete unbedrängt (83.). Nach Strafraumfoul an Beha setzte Kim Hirschbolz kurz vor Spielende (90.) mit dem sicher verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt. Tore: 1:0 (70.) Albicker, 1:1 (72.) Hoheisel, 1:2 (83.) Schuler, 1:3 (90./FE) Hirschbolz; SR: Mario Barisic (Sigmaringen); ZS: 300.

DJK Donaueschingen: Neininger, Heitzmann, J. Beha, Sauter, Limberger (84. M. Jäggle), Albicker, Cakici, Künstler, Sevimli (56. Schorpp), Wild, Ganter (65. Hölzenbein)

FC Löffingen: Osek, D. Fuß, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch (79. Messmer), Weißenberger (81. Kopp), P. Beha (92. M. Fuß), Schuler (92. Isele), Baumann, Hoheisel, Bürer.