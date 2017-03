Löffingen II gewinnt

Andrzej Cytacki, Trainer des SV Göschweiler, tippt den 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) St. Märgen – SV Gündelwangen. „Bei neun Punkten Rückstand hilft St. Märgen wohl nur noch ein kleines Fußballwunder, um in der Liga zu bleiben. Die Gündelwanger hatten zuletzt einen Lauf und setzen sich mit 2:0.“

FC Löffingen II – SSC Donaueschingen. „Wir haben am vergangenen Spieltag in Löffingen 0:4 verloren. Es war ein verdienter Sieg der Löffinger. Sie haben eine Aufholjagd angekündigt und sind auf dem besten Weg, diese auch zu verwirklichen. Donaueschingen agierte zuletzt nicht so souverän. Löffingen gewinnt 2:1.“

FC Bräunlingen – SV Mundelfingen. „Obwohl Bräunlingen personelle Sorgen hat, liefert die Mannschaft weiterhin gute Ergebnisse ab. Ich bin mir sicher, dass Bräunlingen beim Kampf um die Meisterschaft noch ein Wörtchen mitsprechen wird. Mundelfingen ist unser unmittelbarer Konkurrent, steht in der Tabelle direkt hinter uns. Daher wäre es für uns gut, Bräunlingen gewinnt. Ich tippe auf einen 2:0-Heimsieg.“

FC Lenzkirch – FC Hüfingen. „Hüfingen holte aus den vergangenen zwei Partien vier Punkte, aber Lenzkirch ist auf eigenem Platz stärker einzuschätzen. Ich tippe 2:1.“

SV Göschweiler – DJK Donaueschingen II. „Uns erwartet ein starker Gegner. Nach der klaren Niederlage in Löffingen hoffe ich, dass meine Mannschaft den Ernst der Lage erkannt hat. Wir stecken im Abstiegskampf. Sollten wir einen Punkt holen, wäre ich sehr zufrieden.“

FV Möhringen – FC Neustadt II. „Da treffen zwei sehr spielstarke Teams aufeinander. Beiden Mannschaften schaue ich gern zu. Der Heimvorteil spricht für Möhringen, aber Neustadt gleich dies auch, da die Elf einen Tick stärker ist – ich sage 2:2.“

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Bad Dürrheim II. „Von Bad Dürrheim hatten wohl alle etwas mehr erwartet. Sie werden sicherlich auch selbst nicht mit dem Saisonverlauf zufrieden sein. Riedöschingen/Hondingen hatte ich nicht ganz oben erwartet, aber die Elf spielt konstant- 2:1.“

SV Öfingen – FC Pfohren. „Es spricht in dieser Partie viel für eine Punkteteilung. Pfohren spielt eine starke Saison und der SV Öfingen wird sich für die jüngste Niederlage revanchieren wollen. Mein Tipp: 1:1.“