Linke Gasse hat Grund zum Feiern

Europameisterschaft im Breitensportkegeln in München. Teams aus Furtwangen und Gütenbach gut vertreten

Kegeln: Bei den Europameisterschaften der Breitensport- und Freizeitkegler in München waren neun Landesverbände aus drei Nationen (Deutschland, Österreich, und Italien) am Start. Der Landesverband Südbaden stellte eine Damen- und eine Herrenauswahl-Mannschaft aus 14 Kegler/innen. Davon waren drei Sportler aus Furtwangen am Start.

In der Damenmannschaft spielten Heike Seng (Bärenstark Furtwangen) 433 Kegel und Franziska Fischer vom Club Linke Gasse Gütenbach 410 Kegel, desweiteren aus Stockach Elfriede Geng (423), Angelika Zahn (466), Sybille Gucker (463) aus Rottweil sowie Isolde Ruf aus Waldkirch (Club Linke Gasse Gütenbach) 443 Kegel. Mit insgesamt 2638 Kegel belegten die Damen aus Südbaden den 6. Platz. Europameister wurde das Damenteam aus Bayern mit 2884 Kegel.

Mit 2790 Kegel erreichte die Südbadener Herrenauswahl den 4. Platz. Am Start waren Helmut Szulerski (Bärenstark Furtwangen/ 473 Kegel), aus Freiburg Thomas Lösch (462) und Claus Kottler (436), aus Buchenbach Hans-Peter Gack (508), Paul Willmann (458) sowie Roland Liebermann aus Rottweil mit 453 Kegel. Europameister bei den Herren wurde ebenfalls das Team aus Bayern mit 2970 Kegel.

Allen Grund zum Feiern hatte auch das Südbaden-Team, als Isolde Ruf aus Waldkirch (Mitglied Linke Gasse Gütenbach) im Einzelwettbewerb mit 493 Kegel Vize-Europameisterin bei den Damen wurde. Heike Seng (Bärenstark Furtwangen) sicherte sich mit 471 Holz den sechsten und Franziska Fischer (Linke Gasse Gütenbach) mit 446 Holz den 26. Platz. Siegerin wurde Marion Gloßner-Fuchs aus Bayern mit 519 Kegel.

Ein hochkarätiges Starterfeld kämpfte in der Herrenkonkurrenz um den Titel im Einzelwettbewerb. Bester Kegler aus Südbaden war Paul Willmann (485) aus Buchenbach auf Platz 17, gefolgt von Helmut Szulerski (473), der Platz 27 belegte.