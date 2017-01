Sinsheim Leidenschaftliche Wild Wings verlieren DEL-Wintergame gegen Adler Mannheim

Schwenningen unterliegt den Adler Mannheim mit 3:7 Toren. 25.000 Zuschauer kamen zum Eishockey-Spektakel nach Sinsheim.

Es hat nicht sollen sein. Die Schwenninger Wild Wings mussten sich im DEL-Wintergame mit 3:7 (1:1;2:3;0:3) dem Favoriten aus Mannheim geschlagen. Die Niederlage fiel allerdings zu hoch aus, denn die Wild Wings zeigten eine leidenschaftliche Vorstellung und hielten das Baden-Württemberg-Derby bis in die Schlussphase offen.

Besonders beeindruckende Ausdauer zeigten an diesem historischen Samstag die Anhänger der Wild Wings. Trotz eisiger Temperaturen in der Rhein-Neckar-Arena war der Schwenninger Fanblock mit 5300 Zuschauern bereits viereinhalb Stunden vor Spielbeginn nahezu komplett gefüllt. Und sie ließen sich auch von den Minusgraden nicht aufhalten, um lautstark für Stimmung zu sorgen. So sieht echte Fan-Treue aus! Insgesamt begleiteten fast über 7000 Wild Wings-Anhänger ihr Team zu einem der größten Ereignisse in der Schwenninger Eishockey-Geschichte. Bereits um neun Uhr morgens starteten über 40 Fan-Busse und zahlreihe PKWs von Schwenningen in Richtung Sinsheim.

Nach einem kurzen, aber stimmungsvollen Auftritt der Rockband „Guano Apes“ betraten kurz vor 16 Uhr die Protagonisten das Eis. Das Kribbeln und die Spannung wurden minütlich größer. Um 17.02 Uhr war es dann soweit. Der Startschuss fiel für das 3. Wintergame in der Deutschen Eishockey-Liga. Doch es begann gar nicht gut für die Wild Wings. Der Favorit aus Mannheim übernahm nach wenigen Minuten das Kommando und ging in der 6. Minute in Führung. Brent Raedeke traf von halb links zum 0:1. Danach hatte die Wild Wings-Defensive einiges zu tun und Torhüter Joey MacDonald mehr Mühe als lieb sein konnte.

Einmal hatten die Schwenninger großes Glück, als Mannheims Marcus Kink den Puck in der 12. Minute gegen den Pfosten hämmerte. Von den Schwarzwäldern war im ersten Drittel offensiv lange nicht viel zu sehen. Doch als die Schwäne zum ersten Mal in Überzahl waren, da Mannheims Mathieu Carle auf die Strafbank musste, schlugen sie in der Eiseskälte eiskalt zu. Will Acton ließ mit seinem Treffer in der 16. Spielminute die Wild Wings-Fans jubeln. Um 17.30 Uhr war das erste Schwenninger Tor in diesem besonderen Spiel perfekt.

Kaum hatte das zweite Drittel begonnen, stand Acton erneut im Mittelpunkt. Nach wenigen Sekunden brachte der Kanadier die Wild Wings mit 2:1 in Führung (21.). Als Acton jedoch in der 29. Minute auf die Strafbank musste, waren die Adler wieder an der Reihe. Matthias Plachta traf per Schlagschuss in Überzahl zum 2:2 (30.). Und es kam noch bitterer für die Schwenninger. Nachdem SERC-Verteidiger Alex Trivellato zwei Minuten später die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone brachte, nutzten dies die Mannheimer zum 2:3 durch Luke Adam. Es vergingen wiederum nur rund zwei Spielminuten, dann jubelte der Favorit erneut. Chad Kolarik probierte es aus spitzem Winkel und von MacDonalds Arm flog der Puck ins eigene Netz – 2:4 (34.).

Doch die Wild Wings schlugen zurück. In Überzahl brachte Jerome Samson in der 36. Minute nach Pass von Acton die Schwenninger auf 3:4 heran. Im Schlussdrittel zeigte das Team von SERC-Trainer Pat Cortina große Leidenschaft. Doch trotz einiger Chancen wollte ihnen der Ausgleich nicht gelingen. Dabei fehlte auch manchmal das nötige Glück. Zum fehlenden Glück kam dann auch noch Pech. In der 54. Minute fälschte Schwenningens Verteidiger Jiri Hunkes einen Pass von Kolarik mit dem Schlittschuh zum 3:5 ins eigene Tor ab. Mit dem 3:6 in Minute 57 machte Plachta alles klar. Das 3:7 in der 59. Minute von Kink fiel, als die Schwenninger bereits den Torwart vom Eis genommen hatten. Trotz der Niederlage durfte die Wild Wings mit erhobenem Haupt vom Eis. Entsprechend wurden sie auch von ihren Fans gefeiert.